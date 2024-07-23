الثلاثاء 23-07-2024
الوكيل الاخباري
 

توقيع مذكرة تفاهم بين الجمارك الاردنية والضابطة الجمركية الفلسطينية

الجامعة الهاشمية تنعى الطالب محمد صدقة

الدفاع المدني: التعامل مع 1390 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

المباشرة بتنفيذ عطاء خلطة إسفلتية لشوارع السلط

التعليم العالي توضح بشأن تحديث بيانات موقع القبول الموحد

اليمن تقرر استئناف رحلاتها المدنية من صنعاء إلى الأردن

المحامي وليد حياصات يكتب .. مهرجانات في بوتقة مهرجان

هيئة النقل: لا رفع لأجرة السفريات الخارجية لدمشق

الصندوق الأردني للريادة يرفع استثماره في "أويسيس 500"

مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع

الثلاثاء، 23-07-2024 02:42 م

زين و"الوطني للأمن السيبراني" يُطلقان حملة توعوية لكِبار السن حول حماية البيانات على الإنترنت

2


الوكيل الاخباري - في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى الوعي بمخاطر الأمن السيبراني في ظل التطورات الرقمية الهائلة التي يشهدها العالم، وتعزيز بيئة رقمية آمنة؛ أطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني حملة توعوية حول حماية البيانات الشخصية على شبكة الإنترنت، استهدفت كِبار السّن من أفراد المجتمع الأردني.

اضافة اعلان


وجاءت هذه الحملة انطلاقاً من الرؤية المشتركة لشركة زين والمركز الوطني للأمن السيبراني والتزامهما الراسخ تجاه أفراد المجتمع كافة لا سيّما فئة كِبار السن، لتمكينهم من التعامل مع التهديدات المُحتملة واتخاذ التدابير المناسبة للحماية من الهجمات السيبرانية، وإيماناً بضرورة توفير بيئة رقمية آمنة للمواطنين لدعم التحوّل الرقمي، وتعزيز أهمية أمن المعلومات والبيانات في ظل انتشار وتزايد الهجمات السيبرانية، للوصول إلى مجتمع رقمي أكثر شمولاً وأماناً.
وتم إطلاق الحملة عبر صفحات شركة زين الأردن والمركز الوطني للأمن السيبراني على منصات التواصل الاجتماعي، كما قامت شركة زين بإرسال رسائل نصية لمُشتركيها من الفئة المُستهدفة، تتضمن نشر نصائح وإرشادات حول المُمارسات الواجب اتباعها من قِبل الأفراد وكيفية التصدي للاحتيالات الإلكترونية عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات والمُكالمات الهاتفية الخلوية ورسائل البريد الإلكتروني الواردة من مصادر مجهولة، وتجنّب فتح روابط ومُرفقات احتيالية، وعدم مُشاركة أية بيانات مالية وشخصية مع أي جهة مجهولة.
يُذكر أن شركة زين كانت قد أطلقت وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وضمن الشراكة الممتدة التي تجمعهما، حملة توعوية حول تمكين المرأة رقمياً تحت اسم "مساحات آمنة"، بهدف رفع نسبة الوعي حول العنف السيبراني وكيفية تفاديه لضمان حقوق النساء الرقمية والحفاظ على خصوصيتهن أثناء تعاملهن مع الفضاء الإلكتروني.


ومن الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأمن السيبراني يعمل دوما على إطلاق الحملات التوعوية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع انطلاقًا من إيمانه بأهمية التوعية بالأمن السيبراني والدور المهم والحساس الذي يلعبه كل فرد أيا كان موقعه في الحفاظ على الفضاء السيبراني للمملكة الأردنية الهاشمية. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2024-07-23 at 2.29.45 PM

كابيتال بنك يواصل بطولة الشطرنج بنسختها الخامسة للعام 2024

WhatsApp Image 2024-07-23 at 2.10.17 PM

المملكة للرّعاية الصحيّة والتّعليم الطبّي" يكشف عن تفاصيل هويّة تصميم المشروع

WhatsApp Image 2024-07-23 at 12.20.58 PM

سامسونج تُطلق حملة "بكل درجة أقدر" للاحتفاء بالقدرات الإبداعية الفريدة بالمشاركة مع مواهب بارزة

8ba021b9-bc7e-4922-9e79-30727cd15a6d

تطور التكنولوجيا يفاقم الاحتيال الإلكتروني.. والسوق المفتوح يواجه التحدي

WhatsApp Image 2024-07-22 at 6.39.34 PM

كابيتال بنك يحتفل مع الفائزين الخمسة الأوائل بالجائزة الكبرى لحملة التوفير "أولها ذهب وآخرها كاش"

WhatsApp Image 2024-07-22 at 1.23.36 PM

شركة المناصير للباطون الجاهز تحصل على جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية لدورة 2022/2023

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-07-21 at 3.29.55 PM

زين والتدريب المهني تُطلقان دورات تدريبية مجانية مكثفة

ريبريب

زين الأردن تنال شهادة "الآيزو" في إدارة استمرارية الأعمال

WhatsApp Image 2024-07-10 at 3.01.56 PM

زين شريكاً استراتيجياً لـ "42 عمان" - أحد برامج مؤسسة ولي العهد

WhatsApp Image 2024-07-03 at 3.08.57 PM

تعاون استراتيجي بين زين الأردن والجمعية الملكية لحماية الطبيعة

nkpWziNN_400x400

البنك العربي يطلق حملة "رابح كل ساعة يوميا" بالتعاون مع Visa

LOL---League-x-Zain-Visual----logo-lockup-(1)

زين تدعو محبّي ولاعبي League of Legends لتجربة نسختها العربية