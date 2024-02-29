سامسونج تطلق ساعة اللياقة البدنيّة Galaxy Fit3 الجديدة كُليّاً في السوق المحلية عبر المتجر الإلكتروني

الوكيل الاخباري - أطلقت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي ساعة اللياقة البدنية Galaxy Fit3، التي تعد أحدث أجهزة علامة سامسونج الخاصة بتتبع أنشطة اللياقة البدنية؛ والتي تضع تقنيات مراقبة الصحّة المتقدّمة بمتناول الجميع، وتساعدهم على تحسين صحتهم واعتماد نمط حياة أكثر عافية. وتتميز ساعة Galaxy Fit3 بهيكل من الألومنيوم وشاشة أوسع، مما يتيح للمستخدمين تتبع بياناتهم الصحيّة بشكل فوري وعلى مدار الساعة، بما في ذلك التدريبات اليوميّة وجودة النوم. وتتيح الشركة للعملاء والمستهلكين فرصة الحصول على الساعة ضمن عرض استثنائي من خلال شراء الساعة والحصول على أخرى ثانية مجاناً باللون الذي يختارونه، عبر متجر سامسونج الإلكتروني من خلال الرابط:

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هذا وتأتي الساعة بعدة ألوان تشمل اللون الفضي، والرمادي، والزهري الذهبي.وأكّد مدير قسم الهواتف الذكية في شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، معتز العقرباوي، على حرص الشركة على رفد السوق المحلية بأحدث ابتكارات الشركة الأم، خاصة في ما يتعلق بالصحة العامة التي بات الاهتمام بها يتوسع على نحو كبير، وهو ما أخذته سامسونج على عاتقها لللارتقاء بصحة زبائنها وتحسين جودة حياتهم مع منتجات تخدم هذا الغرض. وبين العقرباوي بأن الساعة الجديدة تأتي امتداداً للأجيال السابقة منها، والتي تتسم بالعديد من الميزات لتوفير تجربة صحية مخصصة أكثر للمستخدمين.



جهاز تتبّع بمزيج من المتانة والأناقة تجعله رفيقك المثالي في رحلة اللياقة البدنية

وتأتي ساعة Galaxy Fit3 بهيكل من الألومنيوم وتتميز بشاشة 1.6 بوصة، وهي أعرض بنسبة 45% مقارنة بالجيل السابق، ولا يُتيح التصميم المُحسّن ملاءمة أنيقة ومريحة للاستخدام اليومي فحسب، بل يسمح أيضًا للمستخدمين بالوصول بسهولة إلى الرؤى التفصيلية وبنظرة واحدة فقط. وبفضل عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 13 يومًا، يمكن للمستخدمين دمج Galaxy Fit3 بسلاسة في أنماط حياتهم دون الحاجة إلى إعادة الشحن المتكرر. كما يعد التخصيص ميزة أساسية في الساعة، حيث يوفر للمستخدمين القدرة على تحسين نمط جهاز التتبع من خلال الاختيار من بين أكثر من 100 وجه ساعة تم إعدادها مسبقًا، أو تعيين صورهم الخاصة كخلفية. وبالإضافة إلى ذلك وبنقرة واحدة، يمكن للمستخدمين تغيير سوار الساعة ومطابقته بسلاسة ليناسب أسلوبهم وأنشطتهم اليومية.



تتبع مقاييسك الصحيّة بدقة وكفاءة على مدار الساعة

ولطالما التزمت سامسونج بالتركيز على أهميّة جودة النوم في تعزيز الصحّة العامة، وتمكين المستخدمين من فهم أنماط نومهم وتنمية عاداتهم الصحية باستخدام أدوات مراقبة النوم المتقدمة. ويتجسّد هذا الالتزام في ساعة Galaxy Fit3، مما يسمح للمستخدمين بارتدائها بشكل مريح طوال الليل لمراقبة أنماط نومهم، كما يمكنها أيضًا اكتشاف الشخير وتتبع مستويات الأكسجين في الدم، مما يوفر قياسات شاملة. ومن خلال الاستفادة من بيانات النوم الفردية، توفر ساعة Galaxy Fit3 تدريبًا شخصيًا على النوم، مما يمنح المستخدمين رؤى مفيدة لتعزيز فهمهم للنوم وتوجيههم نحو تغييرات إيجابية في روتينهم.



وتعمل ساعة Galaxy Fit3 على تمكين المستخدمين من مراقبة أنشطتهم اليومية بفعالية. ومع القدرة على تتبع أكثر من 100 نوع من التدريبات في أي وقت وفي أي مكان، يمكن للمستخدمين مراجعة سجلات تمارينهم بسهولة، مما يعزز الدافع للوصول إلى أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم. وتتميز Galaxy Fit3 بتصنيف 5ATM ومقاومتها للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، مما يضمن قدرة المستخدمين على المشاركة في الأنشطة الخارجية عبر بيئات متنوعة دون قلق.

وعلاوة على ذلك، توفر Galaxy Fit3 للمستخدمين رؤى شاملة حول صحتهم العامة، وتقدم المقاييس الأساسية مثل معدل ضربات القلب ومستويات التوتر.

استمتع بالراحة والأمان ضمن منظومة Galaxy



وتولي ساعة Galaxy Fit3 الأولوية لرفاهية وسلامة المستخدمين من خلال إضافة ميزات الأمان المتقدمة، حيث تساعد ميزة اكتشاف السقوط على تحديد الحوادث المحتملة وتحث المستخدمين على الوصول إلى خدمات الطوارئ على الفور، بينما تتيح ميزة الطوارئ SOS المساعدة الفورية عن طريق الضغط على الزر الجانبي خمس مرات، الأمر الذي يضمن حصولهم على شبكة أمان موثوقة، ويسمح لهم بطلب المساعدة بكفاءة وفعالية عند الحاجة.



ويستمتع مستخدمو Galaxy Fit3 بتجربة غنية قابلة للارتداء من خلال التكامل بسلاسة مع الميزات المتنوعة داخل منظومة Samsung Galaxy المتصلة. وتعتبر Galaxy Fit3 بمثابة وحدة تحكم متعددة الوظائف مباشرة على معصم اليد، ولا تعمل فقط كجهاز تحكم عن بعد لكاميرا الهاتف الذكي مما يسهل التقاط الصور وإعدادات المؤقت باستخدام Camera Remote ولكن أيضًا كأداة لتشغيل الوسائط وإدارتها على أجهزتهم المتصلة. ولمزيد من الراحة، يمكن للمستخدمين مزامنة الأوضاع بسهولة بين جهاز Galaxy Fit3 والهاتف الذكي المتصل بها عندما يرغبون في تجنب أي إزعاج أو الاستعداد لوقت النوم. وفي المواقف التي يكون فيها الهاتف الذكي في غير مكانه، تتيح ميزة "البحث عن هاتفي المحمول" Find My Phone المتوفرة على Galaxy Fit3 للمستخدمين تحديد موقع أجهزتهم بسهولة أو العكس.

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