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الأربعاء، 11-08-2021 01:34 م

بقيمة 20 مليون دولار أمريكي

سيتي بنك الأردن وكابيتال بنك يعلنان عن توقيع أول قرض تجاري من نوعه

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CEO Dawod Al Ghoul- Capital Bank / Noor Jarrar - Citibank


الوكيل الاخباري - أعلن سيتي بنك الأردن وكابيتال بنك عن تفعيل اتفاقية التسهيلات التجارية بينهما والتي تم التوقيع عليها في وقت سابق من هذا العام والبالغ قيمتها 20 مليون دولار أمريكي.

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وسيوجه القرض، الذي سُحب منه لأول مرة مؤخراً، لتمويل محفظة من الأصول التجارية مع مصدرين آسيويين إلى الأردن.ويأتي هذا القرض الأول من نوعه الممنوح لكابيتال بنك من قبل سيتي بنك لتعزيز مكانة كابيتال بنك كداعم رئيسي للقطاع المصرفي للشركات في الأردن، بحيث سيمكن البنك من زيادة قدرته الإقراضية لصالح عملائه من الشركات، والوصول لشريحة أكبرمن قطاع الشركات وبذلك يساهم في تحقيقانتعاش في الأنشطة التجارية. والتي ستنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.


وأعربت الرئيس التنفيذي لسيتي بنك الأردننور جرار، عن فخرها بعقد هذه الشراكة مع كابيتال بنك الأردن وتوقيع اتفاقية القرض التي شهد تنفيذها نجاحاً حقيقياً، وقالت:"ستعزز هذه الصفقة من علاقتنا وتمثل فرصة ممتازة للسوق الأردني من حيث تأمين التمويل لتسهيل الأنشطة التجارية. ونتطلع إلى تكرار مثل هذه المعاملات للمساعدة في تحقيق مزيد من النمو التجاريفي المملكة".


وقال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود الغول: "من خلال هذا القرض التجاري الذي حصلنا عليه من سيتي بنك، سيتمكن كابيتال بنك من زيادة دعمه للشركات المحلية، مما سيساعد في تعزيز الأنشطة التجارية، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني. ونحن نفتخر بشراكتنا القوية مع سيتي بنك والتي تم ترجمتها من خلال هذا القرض التجاري الأول من نوعه الممنوح لمؤسسة مصرفية أردنية. "


تجدر الإشارة إلى أن كابيتال بنك الذي تأسس عام 1995، يعد أحد البنوك الأردنية الرائدة والمتخصصة في تقديم حزم متكاملة من الحلول والخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية المصممة لتلبية متطلبات العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.


وهو مدرج في بورصة عمان. كما أن كابيتال بنك يعتبر المساهم الأكبر في المصرف الأهلي العراقي، وقد استحوذ مؤخراً على عمليات بنك عوده اللبناني في الأردن والعراق.


وقد تأسس سيتي بنك الأردن في عام 1974 وهو شريك مصرفي موثوق به، فضلاً عن كونه شركة مواطنة مسؤولة. ويعد سيتي بنك أول مؤسسة مالية في الأردن تقدم خدمات مصرفية إلكترونية، وقدم مؤخراً مجموعة من الحلول التجارية والمالية للشركات متوسطة الحجم، لتكتمل قاعدة عملاءه من الشركات المحلية من الدرجة الأولى.


 




 

 


 

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