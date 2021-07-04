شراكة استراتيجية بين أيلة وزين لتشغيل وإدارة مركز البيانات والبنية التحتية لشبكة الاتصالات المتقدمة

الوكيل الاخباري - ضمن مساعيها الرامية لتوفير بنية اتصالات تحتية بأعلى المعايير التقنية لروادها والقاطنين فيها، تم إبرام شراكة استراتيجية بين شركة واحة أيلة للتطوير وشركة زين الأردن، لتشغيل وإدارة مركز البيانات والبنية التحتية لشبكة الاتصالات المتقدمة في مرافق “أيلة” وبما يوفر خدمات اتصالات متطورة على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شركة واحة أيلة للتطوير الرامية إلى تقديم خدمات مميزة وتسهيل منظومة العمل وتسخير أحدث التكنولوجيا في خدمة قاطنيها وزوارها ومنشآت الأعمال على مستوى أيلة وخدمة المجتمع المحلي بتوفير منصة اتصالات وتكنولوجيا رفيعة المستوى لخدمة نشاطات مختلف الجهات في العقبة.



وتتوج هذه الخطوة الرائدة من قبل شركة واحة أيلة للتطوير، مساعيها لتوفير أفضل الحلول العصرية المبتكرة في ميدان الاتصالات الرقمية والتكنولوجيا، لشركائها والسكان وتغطية مرافق الخدمات المساندة والاستثمارات الحالية والمستقبلية في أيلة بخدمات شبكات اتصالات عبر خطوط الألياف الضوئية FIBER. كما ويسمح النموذج المصمم بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وإمكانات البنية التحتية لتقديم الخدمات أيضاً داخل مدينة العقبة وعلى المستويين الوطني والإقليمي.



ويستفيد من الخدمات المميزة الجديدة التي توفرها “زين”، أعضاء أسرة أيلة كافة من القطاعين السكني والتجاري والخدمات المساندة حيث يستفيدون من أفضل التقنيات في مجالات الاتصالات، خدمات (IPTV) وبث الفيديو، الاتصالات الهاتفية، حلول خدمات المراقبة، وحلول أتمتة المنازل بأحدث المعايير التي يوفرها قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.



وصرح المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة للتطوير، المهندس سهل دودين، قائلا: “خطوة رائدة جديدة للأمام تقوم بها أيلة لتلبية متطلبات السكان والمرتادين والشركاء في النجاح، وبما يفيد أيضاً المجتمع المحلي بتلبية متطلبات الأداء اليومية من خدمات اتصالات حديثة ومتطورة تكفل سلاسة العمل اليومي ومختلف الأنشطة وبكفاءة وموثوقية عالية، ما ينعكس على تجربة مريحة وسلسة لمختلف الأطراف”.



وأضاف المهندس دودين: “على مدار السنوات الماضية أوفينا بالتزاماتنا للسكان والسياح ومرتادي أيلة بتقديم كل ما هو مميز ومريح عبر تطوير مستمر لأنظمة الاتصالات والتقنيات الحديثة بهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتوفير الحلول الذكية اللازمة التي تختصر الوقت والجهد، وهو أمر متاح لمختلف الأنشطة على مستوى العقبة بما يدعم التنمية المحلية”.



ومن ناحيتها، تواصل زين بهذه الشراكة الاستراتيجية جهودها في دعم القطاع السياحي؛ حيث أكدت الشركة مدى اهتمامها بالسعي لتكثيف الجهود في سبيل إبراز معالم والمرافق السياحية والترويج لها على المستويين المحلي والدولي، إضافة الى حرص زين على تعزيز الدور الذي تقوم به في رفد الشركات والمؤسسات المحلية بما يلزمها من أحدث التقنيات، حيث تأتي شراكة زين مع واحة أيلة، ضمن هذا السياق، اذ تفخر زين بتقديمها باقة مميزة من حلول الأعمال والاتصالات التي تلبي تطلعات واحة أيلة وتساعدها على النمو والتميز في أعمالها ومواكبة التطور المتسارع على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

