شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (سي أف أي الأردن) توقع اتفاقية رعاية مع إدارة مهرجان الفحيص في دورته الثلاثين

الوكيل الإخباري - وقعت شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (سي أف أي الأردن) اتفاقية رعاية مع إدارة مهرجان الفحيص "الاردن تاريخ وحضارة"، تكون فيه الشركة الراعي الرسمي لدورة المهرجان الثلاثين التي ستقام في مدينة الفحيص خلال الفترة ما بين العاشر والسابع عشر من آب المقبل.



وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في نادي شباب الفحيص مساء الاحد الواقع في12 حزيران 2022، بحضورالسيد لؤي عازر- مدير عام شركة الاعتماد المالي الاستثماري للوساطة المالية (سي أف أي الاردن) والسيد أيمن سماوي مدير عام مهرجان الفحيص.



استهل حفل التوقيع السيد عازر الذي ثمّن على أهمية توقيع هذه الاتفاقية قائلاً: "إن رعاية مهرجان الفحيص يأتي في إطار مساهماتها المتواصلة لدعم الفعاليات الوطنية بمختلف وجوهها الثقافية والاجتماعية، وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح فعاليات المهرجان التي تسعد الأردنيين وعائلاتهم وزوار المملكة من السياح " .



بدوره، أكد السيد سماوي على أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية في سبيل إنجاح المهرجانات الكبرى مثل مهرجان الفحيص الذي يعكس صورة مشرقة عن الثقافة والفن والتاريخ في الأردن، كما يعكس خطاب الدولة الأردنية التنويري الموجه إلى العالم، ضمن الرؤية الهاشمية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.



ومن المعروف بأن مهرجان الفحيص الذي يعقد سنويا بشعاره الثابت "الاردن تاريخ وحضارة"، يقدم خلال برنامجه فعاليات متنوعة ترضي كافة الاذواق، ويسعى إلى تقديم برنامج فكري، وثقافي، وفني، وانساني، واجتماعي متميز، يخاطب العائلة الاردنية بمختلف اهتماماتها وتوجهاتها.

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ويحظى المهرجان بمتابعة جماهيرية كبيرة، بحيث انه استضاف خلال سنين انعقاده كبار نجوم الغناء العربي من أبرزهم: وديع الصافي، صباح فخري، سيد مكاوي، جورج وسوف، هاني شاكر، ميادة الحناوي، مارسيل خليفه، ملحم زين، عاصي الحلاني، نجوى كرم، صابر الرباعي وغيرهم.

وسيتم الاعلان عن برنامج المهرجان خلال الأيام المقبلة عبر مؤتمرا صحفيا يعقده السيد ايمن سماوي مدير مهرجان الفحيص.



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