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الأحد، 18-04-2021 10:40 ص

شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تحتفل بحلول الشهر الفضيل بحملة عروض وخصومات مميزة

Ramadan Reveler Post


الوكيل الاخباري – تهنئةً منها بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، أطلقت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، حملة عروض وخصومات مميزة تستمر طيلة الشهر أو حتى نفاد الكمية، وذلك على مجموعة متنوعة من هواتف "سامسونج" المبتكرة وباقة واسعة من الأجهزة المنزلية الرقمية والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة من علامة "سامسونج"،التي يتم شراؤها من نقاط البيع التابعة لها، والمتضمنة معارضها ومعارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني "E-Store" عبر الرابط (https://shop.samsung.com/jo/) و(https://shop.samsung.com/jo_ar).

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وتهدي "سامسونج" للزبائن والمستهلكين من يقومونبشراء أي منهواتف S21، وS21+، وS21 Ultra، وNote20 Ultra، وA52، وِA72، بالإضافة للجهاز اللوحي Tab S7 LTEمن متجر سامسونج الإلكتروني "E-Store"، اشتراكاً مجانياً في قناة OSN لمدة تعتمد على نوع الجهاز الذي تمّ شراؤه.

 

وسيتمتع من يقومون بشراء هاتف Galaxy S21، المتوفر حصرياً على متجر سامسونج الإلكتروني "E-Store"، عبر الرابط (https://shop.samsung.com/jo/) و(https://shop.samsung.com/jo_ar)، باشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في قناة OSN، واسترداد 100 دينار أردني من قيمة المبلغ المدفوع وغطاء واقٍ للهاتف، بالإضافة إلى ساعة Galaxy Watch 3 Stainless عند شراء هاتف S21 Ultra 512 GBوNote 20 Ultra.


كذلك، تقدم "سامسونج" لمن يبادرون بشراء أيمنثلاجة"سامسونج" ذات المجمد العلويTop Mount Freezer أو ثلاجة الباب الفرنسي French Door، أو الفريزر العمودي خصماً تصل نسبته إلى 15%.

 

هذا وستقدم "سامسونج" خصماً نسبته 16% على طرازات مختارة من غسالات الأطباق من "سامسونج"، وآخر نسبته 25% على طرازات محددة من منتجات "سامسونج"من أجهزة الطبخالمدمجة والشفاطات.


أمّا من يقومون بشراء طرازات معينة من غسالات أطباق "سامسونج" من متجر "سامسونج" الإلكتروني "E-Store"، فسيحصلون على نسبة خصم تصل إلى 16%.


ولمحبي أجهزة تلفاز "سامسونج"الذين يرغبون باقتناء تلفاز Crystal UHD بدقة 4K فسيحصلون على اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر على تطبيق شاهدVIP ، بالإضافة إلى استرداد نقدي.

 

ولمن يرغبون بشراء أي من أجهزة تلفاز "سامسوج" بتقنية QLED، فسيتمتعون باسترداد نقدي يصل لغاية 520 ديناراً أردنياً، واشتراك مجاني لمدة 6 أشهر على تطبيق شاهد VIP.


ولكل من يقومون بالشراء عبر متجر سامسونج الإلكتروني "E-Store"عبر الرابط (https://shop.samsung.com/jo/) و(https://shop.samsung.com/jo_ar)، لأي من أحدث طرازات أجهزة تلفاز "سامسونج" الذكية التي تمّ إطلاقها في 2021 بعدة قياسات، تتضمن 50، و55، و65 بوصة، والمتاحة حصرياً عبر المتجر؛ فسيحصلون علىخصم تصل نسبته إلى 25%، بالإضافة إلى اشتراك مجاني لمدة 3 أشهر على تطبيق شاهد VIP، كما سيحصل من يقوم بشراء سماعات HW-T450 من "سامسونج" على خصم تصل نسبته إلى 44%.


وتأتي هذه الحملة كجزء من برامج "سامسونج" التسويقية والترويجية التي يتم تنفيذها في المناسبات المختلفة التي تحرص الشركة على التواصل خلالها مع أبناء المجتمع، كما تحرص معها على ترجمة تقديرها للزبائن منهم ومكافأتهم على اختيارهم لعلامة "سامسونج" وثقتهم بها، بالفعل لا بالقول.


ولمعرفة المزيد عن Galaxy SmartTag يرجى زيارة الرابط: https://www.samsung.com/levant/mobile-accessories/galaxy-smarttag-black-ei-t5300bbegww/.

 




 

 


 

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