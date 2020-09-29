شركة سانوفي تطلق برنامج أكاديميّة سانوفي للسّكري برعاية وزارة الصحة الأردنية وبالشراكة مع الجمعية الأمريكية للسّكري

الوكيل الاخباري – أطلقت شركة سانوفي، من خلال جلسة حوارية عبر الانترنت، برنامج "أكاديميّة سانوفي للسكري" الالكتروني وهو الأول من نوعه لتثقيف الأطباء حول مرض السكري، والتي تقدّمه الشركة إلى أخصائيي الرعاية الصحية بمنهج مختص.

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وقد تمّ اطلاق هذا البرنامج بالشراكة مع الجمعية الأمريكية للسكري"ADA" وبالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية. يقدم هذا البرنامج معلومات وافية لتحسين المعرفة والمهارة في تقديم الرعاية لمرضى السكري وأفضل الوسائط العالمية للتعامل معه.



يعد هذا البرنامج الأول على مستوى المملكة حيث أنه يقدم معلومات شاملة حول إدارة مرض السكري بتنسيق تفاعلي متكامل، ويتيح للعاملين في مجال الرعاية الصحية الوصول إلى أحدث معايير الرعاية والإرشادات في كل ما يتعلق بالمرض.

كما سيحصل المشاركون على شهادات إتمام البرنامج من قبل الجمعية الأمريكية للسكري، بعد الانتهاء من الـ 18 وحدة التي يشملها البرنامج بما في ذلك المحاكاة للحالات المعنية.



وفي هذا السياق، صرح الدكتور غازي شركس، مساعد الأمين العام لشؤون الرعاية الصحية الأولية، مستشار علم الأوبئة والصحة العامة، بقوله: "تشير الأرقام والدراسات الى أن نسبة انتشار مرض السكري في الأردن مرتفع ومتزايد، فبحسب التقديرات تبلغ نسبة انتشار مرض السكري عند البالغين في الأردن ما يقارب 34%، وهذه النسبة من أعلى المعدلات في المنطقة.

كما أن أكثر من نصف مرضى السكري في الأردن لم يصلوا لمرحلة السيطرة على مرض السكري وذلك بدوره سيؤدي إلى زيادة التكلفة المباشرة وغير المباشرة للمرض. وهنا تكمن أهمية زيادة التوعية لمرضى السكري من أجل الاهتمام بالسيطرة عليه تجنباً للإصابة بالمضاعفات."

وأضاف: "تحرص وزارة الصحة على الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكري في الاردن، ويتجلى حرصها من خلال إطلاق هذا البرنامج ولأول مرة في الاردن من الجمعية الأمريكية للسكري وبالشراكة مع شركة سانوفي الأردن. وذلك من أجل حرص الوزارة على تطوير ورفع مستوى الرعاية الصحية لمرضى السكري من خلال تدريب وتطوير الكوادر الطبية وتطبيق أحدث معايير الرعاية الدولية". وختاماً عبر عن اعتزازه بإقامة هذه التجربة الفريدة على الأرض الأردنية.



من جانبه، قال السيد رامي نصار، المدير الإقليمي لسانوفي الأردن، فلسطين والعراق: "إن إطلاق هذا البرنامج التعليمي بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية والجمعية الأمريكية للسكري يأتي ضمن الشراكة الحقيقية بين الشركة ووزارة الصحة، مما يعود بالنفع على المنظومة الصحية في المملكة ولزيادة الوعي في سبيل أخذ كافة الاحتياطات اللازمة من أجل السيطرة على المرض ورفع وعي المواطنين."



يذكر أن "برنامج أكاديمية سانوفي للسكري" يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال مرض السكري وإطلاعهم على أحدث البروتوكولات المتبعة لتشخيص المرض وعلاجه ويستمد البرنامج أهميته من الرؤية العامة المتمثلة في تعزيز إمكانات السيطرة على المرض والحد من المضاعفات على الأشخاص الذين يعانون منه في الأردن.



