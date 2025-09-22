غرغور تعلن رسميًا عن إضافة ثلاث علامات كهربائية عالمية إلى قائمة علاماتها الحصرية في الأردن: (smart, Skywell, XPENG)

الوكيل الإخباري- منذ أكثر من قرن من الزمن، ارتبط اسم غرغور بالريادة والتميز، لتصبح أيقونة في عالم السيارات الأردني ورمزًا للفخامة والثقة. فمنذ أن أدخلت أول سيارة مرسيدس-بنز إلى المملكة في بدايات القرن الماضي، رسّخت الشركة مكانتها كوكيل السيارات الأبرز والأكثر ثقة وجمعت بين الابتكار والجودة والخبرة الممتدة عبر الأجيال. وعلى مر العقود، لم تقتصر إنجازات "غرغور" على قطاع السيارات فحسب، بل شملت التجارة والخدمات المتنوعة، قبل أن ترسّخ ريادتها كمرجع أول لعشاق السيارات الفاخرة والذكية في الأردن والمنطقة.

اضافة اعلان



وفي خطوة استراتيجية جديدة تعكس التزامها المستمر بريادة قطاع السيارات في المملكة، أعلنت غرغور عن انضمام ثلاث علامات سيارات كهربائية رائدة عالميًا إلى قائمتها الحصرية في الأردن، وهي smart وSkywell المنبثقة عن مجموعة Skyworth الصينية العملاقة، وXPENG Motors الرائدة في تقنيات القيادة الذكية.



وتشكل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى السوق الأردني، وترسّخ مكانة "غرغور" كوكيل سيارات مرموق يجمع بين الفخامة، الابتكار، والاستدامة، لتقود مرحلة جديدة في مشهد التنقل الكهربائي بالمملكة.



smart : الفخامة الأوروبية برؤية شبابية عصرية

منذ انطلاقتها تحت بصمة تصميمية تحمل توقيع Mercedes-Benz ، عُرفت سيارات smart بكونها عنوانًا للأناقة والابتكار. واليوم، تعود العلامة إلى الأردن عبر "غرغور" بحضور كهربائي كامل يواكب تطلعات الجيل الجديد من السائقين. تجمع طرازات smart بين التصميم العصري المدمج والأداء الذكي الموجه لفئة الشباب، لتقدم تجربة تنقل تعكس أسلوب حياة عصري وعملي في آن واحد.



Skywell : تكنولوجيا صينية تستند إلى إرث تقني عالمي

برزت Skywell خلال فترة قياسية كأحد الأسماء الصاعدة في عالم السيارات الكهربائية، مدعومة بخبرة مجموعة Skyworth Group الرائدة في الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي. ويجسد طرازها المميز BE11 هذه الفلسفة من خلال تصميم حديث، تقنيات متطورة، واعتمادية عالية، ليمنح السائقين في الأردن تجربة قيادة متكاملة تجمع بين الأداء، التكنولوجيا، والاستدامة.



XPENG: دمج الذكاء الاصطناعي في قلب القيادة

تضع XPENG Motors معايير جديدة في صناعة السيارات الكهربائية من خلال اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأنظمة القيادة شبه الذاتية. وتتميّز سياراتها بدمج 31 مستشعرًا تشمل كاميرات ورادارات وLiDAR، ما يمنحها قدرة استثنائية على اتخاذ قرارات دقيقة أثناء القيادة. كما توفر تحديثات متواصلة عبر الإنترنت (OTA) تضمن بقاء السيارة في طليعة الابتكار، في تجسيد لفلسفة "السيارة التي تتطور مع الزمن".



خدمة ما بعد البيع: ثقة غرغور الممتدة

وانطلاقًا من التزامها التاريخي بخدمة العملاء، أنشأت غرغور مراكز صيانة متخصصة ومتكاملة للعلامات الثلاث، مجهزة بأحدث المعدات المعتمدة من الشركات الأم، ويشرف عليها فنّيون مدربون دوليًا على تقنيات السيارات الكهربائية. وتشمل الخدمات صيانة البطاريات عالية الجهد، تحديثات البرمجيات المتقدمة، وتوفير قطع غيار أصلية بشكل دائم، لضمان أعلى مستويات الاعتمادية وقيمة مضافة طويلة الأمد للعملاء.