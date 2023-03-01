كابيتال بنك يستهل 2023 بإطلاق أكبر حملة جوائز لديه ضمن حسابات توفير "طريقك دهب"

الوكيل الإخباري - للسنة الثالثة على التوالي وبعد النجاح الكبير الذي حققته حملات حساب التوفير، استهل كابيتال بنك العام 2023 بإطلاق أكبر حملة جوائز لديه ضمن حسابات توفير "طريقك دهب".

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وسيقدم البنك بموجب الحملة التي تمتد على مدار العام 2023، مجموعة جوائز متنوعة بين جوائز موسمية وشهرية وكبرى، حيث تشمل الجوائز الموسمية؛ جوائز شهر رمضان المبارك وعيد الفصح المجيد وقيمتها الفين دينار، وتمنح 5 مرات لـ 10 رابحين خلال شهري آذار ونيسان المقبلين، إضافة إلى جائزة عيد الأضحى المبارك وقيمتها 5 آلاف دينار وتمنح مرة واحدة لـ 10 رابحين خلال شهر حزيران المقبل، وجائزة عيد الميلاد المجيد وقيمتها 5 آلاف دينار تمنح مرة واحدة لـ 10 رابحين خلال شهر كانون الأول المقبل.



أما الجوائز الشهرية والتي ستبدأ نهاية شهر أذار المقبل، ستمنح لـ 100 فائز بالشهر وتبلغ قيمة كل جائزة 999 دينار، فيما أتاح البنك لـ 10 مدخرين فرصاً للفوز بالجوائز الكبرى موزعين كالتالي (5رابحين في شهر حزيران و5 رابحين في شهر كانون الأول) والجوائز عبارة عن: سيارة BMW x52023 مجمركة ومرخصة لرابحي شهر حزيران وسيارة BMW IX 2024 مجمركة ومرخصة لرابحي شهر كانون الأول، بالإضافة الى سائق مدفوع الأجر لمدة سنة، وجائزة نقدية قيمتها 20 آلاف دينار.



وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، محمد عثمان: "يأتي إطلاق حملة حسابات توفير طريقك دهب للسنة الثالثة منسجماً وخططنا في كابيتال بنك بتشجيع عملائنا على التخطيط المالي السليم لمستقبلهم ومستقبل أسرهم، من خلال البدء بالتوفير والادخار لتحسين جودة معيشتهم وتوفير حياة كريمة وأكثر رخاء،إلى جانب مكافأتهم بالجوائز القيّمة التي تعبر عن تقديرنا لثقتهم وولائهم للبنك