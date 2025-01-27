للعام التاسع على التوالي شركة فيليب موريس إنترناشيونال تتوج بجائزة أفضل صاحب عمل في مصر والأردن ولبنان

الوكيل الإخباري- تم اختيار شركة فيليب موريس إنترناشيونال في مصر والأردن ولبنان، كأفضل صاحب عمل للعام التاسع على التوالي. كما أقرّت الشهادة بتميز شركة فيليب موريس إنترناشيونال في ممارسات إدارة الموارد البشرية، مما يثبت أن الشركة تعتبر صاحب عمل مفضل يرتكز على تلبية الاحتياجات المتطورة للقوى العاملة المتنوعة على مستوى العالم.

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قال فريد باتيتوتشي، كبير مسؤولي الموارد البشرية وبيئة العمل في شركة فيليب موريس إنترناشيونال: "إن اختيارنا كأفضل صاحب عمل عالمي للعام التاسع على التوالي هو إنجاز رائع، وهو إنجاز يمكن لجميع زملائي أن يفخروا به وبشدة".



وأضاف: "إن هذا التقدير هو شهادة على التزامنا بتضمين الثقافة ليس فقط كوظيفة أو سياسة، ولكن كإستراتيجية مدفوعة بالأعمال، حيث يكون جميع الموظفين مسؤولين بشكل جماعي عن تجسيد قيمنا وسلوكياتنا، وإحياء التراث الخاص بشركة فيليب موريس إنترناشيونال".



فيما قال علي نفزات كرمان، مدير عام شركة فيليب موريس مصر والمشرق العربي "هذا التكريم بإختيارنا كأفضل صاحب عمل للمرة التاسعة على التوالي، يسلط الضوء على التزامنا الثابت بتقديم تجربة متميزة للموظفين. ويؤكد على سعينا الدؤوب لتحقيق التميز وتفانينا في تعزيز مكان عمل شامل يدفع نحو الابتكار وتنمية المواهب."



شهادة أفضل صاحب عمل هي نتيجة لتقييم مستقل أجراه معهد "Top Employers Institute"، والذي اعترف بالشركة الأم لشركة فيليب موريس مصر كأفضل صاحب عمل عالمي للعام التاسع على التوالي. كما تم الاعتراف بالشركات التابعة لشركة فيليب موريس إنترناشيونال كأصحاب عمل رائدين في 32 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.



يقوم برنامج معهد أفضل صاحب عمل بإصدار شهادات للمؤسسات بناءً على المشاركة ونتائج استطلاع أفضل ممارسات الموارد البشرية. ويغطي هذا الاستطلاع ستة مجالات للموارد البشرية تتكون من 20 موضوعًا، بما في ذلك استراتيجية الأفراد، وبيئة العمل، والتعلم، والتنوع والشمول، والرؤية والقيم، والسلامة الشخصية، والمزيد.



قال الرئيس التنفيذي لمعهد أفضل أصحاب العمل، ديفيد بلينك: "إنه الاتساق في عالم غير متسق، ففي وقت التغيير المستمر - حيث تكون التحولات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية حاضرة دائمًا - تبرز الأوقات الاستثنائية أفضل ما في الأشخاص والمؤسسات. أظهر برنامج جائزة أفضل أصحاب عمل لهذا العام هذه القوة، حيث أظهرت أفضل أصحاب العمل المعتمدين لعام 2025 تفانيًا متميزًا لموظفيهم على مستوى العالم. إن التزامهم المستمر بممارسات الأشخاص في جميع أنحاء العالم يجعلهم يبرزون كمجموعة حصرية حصلت على شهادة عالمية من خلال برنامج أفضل أصحاب العمل. نحن فخورون بالاحتفال بهذه الشركات وإنجازاتها في عام 2025".