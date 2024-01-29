مجموعة المناصير تبدأ شراكات استراتيجية جديدة ضمن اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية في البحرين

الوكيل الإخباري - شاركت مجموعة المناصير مؤخراً في اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية والذي عقد في البحرين، بهدف بحث آخر المستجدات ومناقشة المشاريع الصناعية ليتم التوافق عليها بين الدول الأعضاء وهي الأردن والإمارات ومصر والبحرين وبحضور كبار المسؤولين ووزراء الصناعة فيها، كما تم اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكات.



وخلال الاجتماع، قامت مجموعة المناصير بتوقيع اتفاقية شراكة مع دبليو موتورز – الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع سيارات فاخرة عالية الأداء في الشرق الأوسط ومقرها دبي، حيث تعتبر دبليو موتورز شريكاً استراتيجياً لعلامة نيوتن موتورز، وهي شركة تتميز في في مجال الطاقة الخضراء والتي تلتزم بتقديم سيارات كهربائية فاخرة موجهة لعناية الركاب وتوفير حلول طاقة صديقة للبيئة لعملائها في جميع أنحاء العالم. كما يتمركز مقر شركة نيوتن موتورز في دبي - الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك مرفقاً كاملاً لتجميع المركبات في أبوظبي.



بموجب هذه الاتفاقية والتي تم توقيعها من قبل السيد عبدالرحمن عبيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة المناصير، والسيد رالف دباس؛ الرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز، ستكون مجموعة المناصير الوكيل الحصري لكل من علامتي دبليو ونيوتن في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك من خلال استخدام مرافق المجموعة لعمليات تجميع السيارات ومن ثم عمليات التصنيع لسيارات العلامتين التجاريتين الجديدتين، وذلك بفضل قوة تواجد المناصير وخبرتها في سوق الأردن، والتزامها بتقديم حلول صديقة للبيئة تجمع ما بين الابتكار والرفاهية.



وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عبدالرحمن عبيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة المناصير: "يسعدنا مشاركتنا وتمثيل الأردن في اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية وأن نكون جزءاً من أطراف تطوير الصناعات في الأردن والمنطقة، حيث نؤمن بدورنا في تمكين القطاع الصناعي". وأضاف: "وقد جاء توقيع هذه الشراكة الجديدة مع نيوتن موتورز المتميزة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية نتاجاً للرؤى والتوجيهات الحكيمة لقيادات البلدان الشقيقة الأربعة لتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي فيما بينها ومواجهة التحديات. وهذه ليست المرة الأولى التي نستثمر فيها في عالم تكنولوجيا السيارات الكهربائية والتي تتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وركائزها الهامة في النمو الاقتصادي وجودة الحياة والاستدامة".



ومن جهته، قال السيد رالف دباس؛ الرئيس التنفيذي لشركة دبليو موتورز: "نحن سعيدون باختيارنا لمجموعة المناصير لتكون الذراع الأقوى والداعم الرئيسي لنا في الأردن والمنطقة نظراً لامتلاكها المعرفة السوقية الكافية وتوفر المرافق الأساسية لديها لهذه الشراكة، ونحن نتطلع قدماً لمباشرة تنفيذ هذه الشراكة التي حظيت بتوصية ومباركة اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية لتكون من المشاريع ذات الأولوية، كونها واحدة من المشاريع الخضراء التي تحقق تطلعاتنا مع شريكنا – مجموعة المناصير - نحو البيئة المستدامة".



ومن الجدير بالذكر أن مجموعة المناصير قد قامت بعقد شراكة أخرى ضمن مشاركتها في اجتماع اللجنة التنفيذية والعليا للشراكة الصناعية التكاملية في البحرين، وهي اتفاقية تفاهم مع البا – البحرين بهدف توريد مادة السيليكا وإحلال الواردات في الأردن.



وتعتبر مجموعة المناصير منذ إنشائها عام 1999 من الشركات الرائدة على مستوى الأردن والمنطقة في قطاعات الوقود، والتعدين ومواد البناء والسيارات وغيرها من القطاعات الحيوية. وتوفر المجموعة – بوصفها أكبر شركة خاصة في الأردن – فرص عمل للأردنيين والمقيمين، كما تقدّم منتجات عالية الجودة في كافة الصناعات، وتساهم في توفير بيئة ديناميكية في مجال الابتكار والاستدامة مما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن. كما تلعب مجموعة المناصير دوراً هاماً في المسؤولية الاجتماعية من خلال العديد من المبادرات المجتمعية عدا عن الممارسات الصديقة للبيئة حيث فاز مصنع الكيماويات التابع لمجمّع المناصير الصناعي على جائزة المصنع الأخضر من غرفة صناعة الأردن للدورة 2023-2022. وقد تم تصنيف مجموعة المناصير ضمن قائمة "أقوى 100 شركة عائلية عربية" لعام 2023 بحسب فوربس العالمية وللعام الثاني على التوالي، كما حازت المجموعة - مُمَثَّلة بمجمّع المناصير الصناعي- على الجولة الثانية من جائزة الجودة العربية في عام 2023، لتكون بذلك أول شركة أردنية تحصل على هذه الشهادة تقديرًا لأدائها المتميز.

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