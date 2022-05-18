مشاركة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين في مراسم قصّ الشريط في العقبة

الوكيل الإخباري - في اليوم الثاني من زيارتها للمدارس في العقبة، افتتحت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شيري كارلين إلى جانب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي والأمين العام لوزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات مدرستين بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العقبة. وقد سلطت زيارتها الضوء على التزام حكومة الولايات المتحدة بتمكين جميع الطلاب في الأردن بالحصول على بيئة تعليمية آمنة، وتقليل الاكتظاظ، ورفع إمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي الدامج.

اضافة اعلان



شاركت مدير البعثة كارلين أولاً في قص الشريط لافتتاح مدرسة التاسعة الأساسية المختلطة حيث ستدعم هذه المدرسة وزارة التربية والتعليم بتقليل الازدحام في المدارس المجاورة فهي تعد واحدة من أفضل المدارس الحكومية في العقبة، كما وسيستفيد أولياء الأمور والمدارس المجاورة ومؤسسات المجتمع المحلي من خدماتها. بعد مراسم قص الشريط، زارت مدير البعثة كارلين مختبرات الفيزياء والمختبرات المهنية بالمدرسة، واطّلعت على الأعمال الفنية للطلبة، وناقشت برنامج الإرشاد المدرسي.



وبعد ذلك، زارت مديرة البعثة كارلين مدرسة الأمل للتعليم الدامج وقامت بتدشينها في مراسم قص الشريط. وتعد هذه المدرسة أول مدرسة متكاملة في الأردن حيث تخدم الطلبة سواء لديهم أو ليست لديهم إعاقات سمعية في جميع أنحاء المحافظة. وكانت مدير البعثة كارلين قد قامت قبل الحفل بجولة في المدرسة وزارت الفصول الدراسية المبتكرة والتي يسهل الوصول إليها في المدرسة والمصممة للطلبة من مختلف القدرات. كذلك قامت بجولة مع أفراد المجتمع المحلي وتعرفت على كيفية مساهمة المدرسة في تغيير مجتمعهم.



أثناء زيارتها لمدرسة الأمل للتعليم الدامج، سلطت مدير البعثة كارلين الضوء على أهمية التعليم الجيد من أجل ازدهار المملكة، ولا سيما أهمية التعليم الدامج، قائلة: "عندما نستثمر في التعليم الدامج، فإننا نستثمر في الإمكانات البشرية للجميع من أطفال وشباب الأردن."



