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الأحد، 19-12-2021 09:12 ص

مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أول رحلة مباشرة لطيران ترانسافيا فرنسا من مطار باريس أورلي

PRL Picture - Transavia


الوكيل الاخباري - استقبل مطار الملكة علياء الدولي أول رحلة مباشرة لشركة طيران ترانسافيا فرنسا القادمة من مطار باريس أورلي يوم السبت 18 كانون الأول 2021، إيذانًا ببدء تسيير رحلتين أسبوعيًا بين العاصمة الفرنسية وعمّان.

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وقد جرى استقبال الطائرة لحظة هبوطها بتحية “أقواس الماء” التقليدية بحضور ممثلين عن “مجموعة المطار الدولي” ووكيل سفريات طيران ترانسافيا فرنسا في الأردن شركة لينك لخدمات الطيران والسياحة والسفر “الرابط للطيران”.


وبهذه المناسبة، قال نيكولا كلود، الرئيس التنفيذي لـ “مجموعة المطار الدولي”: “نواصل التزامنا بتطوير شبكة المسارات الجوية في مطار الملكة علياء الدولي، وإتاحة الفرصة للسيّاح من جميع أنحاء العالم لزيارة الأردن واستكشافه.

 

تتماشى جهودنا بشكل وثيق مع جهود شركائنا – وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة الأردنية – الذين تجمعنا بهم علاقات راسخة؛ حيث نعمل معًا لتحفيز السياحة المحلية والارتقاء بالقطاع وتعزيز الاقتصاد الوطني”.

 




 

 


 

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