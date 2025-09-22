الإثنين 2025-09-22 12:00 م
 

منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثالثة من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات الأردنية

منصّة زين للإبداع (ZINC)
 
الإثنين، 22-09-2025 11:46 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت منصّة زين للإبداع (ZINC) وبالتعاون مع أكاديمية Cyber Shield التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB) النسخة الثالثة من برنامج "تنمية المهارات في مجال الأمن السيبراني"، بمشاركة 83 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات الأردنية، لتواصل من خلاله تنفيذ هذا البرنامج الريادي وتعزيز خبرات الطلبة في واحد من أهم مجالات التكنولوجيا الحديثة.

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة من البرنامج هذا العام في كل من الجامعة الأردنية، وجامعة البلقاء التطبيقية، وجامعة اليرموك، كما كانت قد أطلقت البرنامج بداية العام الحالي في مقر الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب بمجمع العقبة الوطني للتدريب المهني وخصّصته لطلّاب العقبة، فيما ستواصل تنفيذ البرنامج خلال الفترة المقبلة في جامعة مؤتة، والجامعة الهاشمية، وفرع منصّة زين للإبداع (ZINC) في محافظة العقبة – ساحة الثورة العربية الكبرى، ولاحقاً في فرعها المتواجد في مديرية الأمن العام، ليغطي البرنامج شريحة أوسع من طلبة الجامعات والتخصصات التقنية ذات العلاقة.


ويقدّم البرنامج تدريباً مكثفاً يجمع بين الجانب النظري والعملي بواقع 100 ساعة تدريبية، يشمل موضوعات متعددة منها؛ أمن الشبكات، ونظام تشغيل لينكس، والأمن السيبراني الأساسي والمتقدم، والاختراق الأخلاقي، وتحقيقات الأدلة الرقمية، تحت إشراف مدربين وخبراء من أكاديمية Cyber Shield التابعة للمركز الأردني للتصميم والتطوير، فيما يحصل المشاركون في ختام البرنامج على شهادة معتمدة من الأكاديمية.


ويأتي إطلاق وتنفيذ النسخة الثالثة من البرنامج ضمن التزام منصّة زين للإبداع (ZINC) المتواصل بدعم الشباب الأردني، وصقل مهاراتهم في المجالات الرقمية الحديثة، وإعداد جيل جديد من الكفاءات الوطنية المؤهلة في مجال الأمن السيبراني في المملكة، بما يواكب متطلبات التحول الرقمي. 

 
 
