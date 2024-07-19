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الجمعة، 19-07-2024 11:04 ص

نور ابنة رجل الاعمال زايد البداد تتألق في حفل خطوبتها على رجل الأعمال عبد المحسن الصغير في عمان.

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الوكيل الاخباري- شهد فندق ريتز كارلتون في عمان ليلة استثنائية، حيث احتضن حفل خطوبة نور البداد، الابنة الكبرى لرجل الأعمال البارز زايد البداد، على رجل الأعمال عبد المحسن مازن الصغير. 

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تميز الحفل بأجوائه الفخمة وأداء مبهر لمجموعة من الفنانين المعروفين. حضر الحفل عدد كبير من الأهل والأصدقاء، إلى جانب رجال الأعمال والفنانين والمشاهير من الأردن، الإمارات، والمملكة العربية السعودية، مما أضفى على المناسبة بريقًا خاصًا.
 
نور زايد البداد تُعد من الشخصيات البارزة في المجتمع، فهي الابنة الكبرى لرجل الاعمال زايد البداد، الذي أسس مع شقيقه الدكتور الفطين البداد مجموعة البداد القابضة والبداد كابيتال والبداد سعودي القابضة.


نور حاصلة على درجة البكالوريوس في التسويق الإلكتروني والتواصل الاجتماعي من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في الأردن، كما أكملت دراستها بحصولها على درجة الماجستير في ريادة الأعمال من جامعة برايتون في المملكة المتحدة.
 
بعد انهائها لدراستها، التحقت نور بالعمل وتشغل حالياً منصب مديرة تطوير الأعمال في "ArtHub by Albaddad" التابعة لمجموعة شركات البداد كابيتال والبداد القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تم تأسيسها من قبل السيد زايد البداد وشقيقه الدكتور الفطين البداد.


إلى جانب عملها، تهتم نور برياضة الفروسية، التي تعتبر من هواياتها المفضلة، كما تشارك في العديد من المبادرات الاجتماعية والثقافية، حيث تسعى لتعزيز دور المرأة في المجتمع.
 
حفل خطوبتها على عبد المحسن الصغير لم يكن مجرد حدث عادي، بل كان مناسبة للتأكيد على مكانتها المتميزة وأهمية عائلتها في عالم الأعمال والمجتمع. وتعتبر نور زايد البداد شخصية معروفة بشبكة واسعة من العلاقات في الأوساط الاجتماعية والاقتصادية، مما يعزز من مكانتها وسمعتها الرفيعة.

 





 




 

 


 

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