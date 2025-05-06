وزير الداخلية يكرّم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي لعام 2025

الوكيل الإخباري- كرّمت مديرية الأمن العام بنك الإسكان ممثلاً برئيس قطاع العمليات أحمد الخضر، خلال الفعالية التي نظمتها مديرية الأمن العام تحت شعار "تمهل.. أمامك حياة" في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، وذلك ضمن إطار احتفالات مديرية الأمن العام بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي 2025. وعقدت الفعالية برعاية وزير الداخلية مازن الفراية وبحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية.

اضافة اعلان



وجاء هذا التكريم تثميناً لدور بنك الإسكان الفاعل والمتواصل في تعزيز التوعية المرورية وترسيخ السلوكيات السليمة ضماناً للسلامة على الطرق، عبر مبادراته المتنوعة التي ينفذها منفرداً أو بالتعاون مع المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.