OPPO INNO DAY 2021 يفوز بـ”جائزة الموقع المثالي لهذا اليوم” من جوائز المواقع الإلكترونية المفضلة FWA

الوكيل الاخباري - فاز الموقع الإلكتروني OPPO INNO DAY 2021 بجائزة الموقع المثالي لهذا اليوم (FWA of the Day) من FWA (جوائز مواقع الويب المفضلة) التي تعد واحدة من الجوائز الرائدة في مجال التصميم الرقمي والإبداع الإعلامي .

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ويضم نظام جوائز المواقع المفضلة FWA أكثر من 500 حكم محترف من أكثر من 35 دولة لاختيار المشاريع الأكثر تقدمًا في جميع أنحاء العالم والتي تظهر إبداعاً متطوراً في الجمع بين التكنولوجيا الرقمية والتصميم الفني.



باعتباره حدثاً عبر الإنترنت يعتمد على مفهوم شريط موبيوس" Möbius Strip "، فإن OPPO INNO DAY 2021 هو الأول من نوعه في الصين الذي يُعقد في عالم افتراضي، حيث يقدم INNO WORLD الرقمي والمبهج للزوار تجربة تفاعلية غير مسبوقة. هذا يوضح لنا أن العالم الافتراضي عبر الإنترنت قادم". ذلك ما صرح به مسؤولينظام جوائز المواقع المفضلة FWA.



وتمكّن الزوار خلالINNO WORLD الافتراضي الذي عقد ضمن فعاليات OPPO INNO DAY 2021 من 14 - 15 كانون الأول الماضي، من تخصيص صورهم الرمزية ومشاهدة البث المباشر والتقاط الصور وتجربة أحدث تقنيات وابتكارات OPPO مثل Air Glass وآخر إصداراتها من الهواتف الذكية Find N وغيرها من التقنيات المتطورة، إضافة إلى ذلك تمكن INNO WORLD من تجاوز القيود الزمنية والمادية، والسماح للمستخدمين بالدردشة بحرية والتفاعل مع أشخاص آخرين من جميع أنحاء العالم وإرسال رموز تعبيرية والتعبير عن شخصياتهم. وقد تجاوز عدد الحضور والزوار ليوم INNO 2021 والذي لا يزال متاحاً عبر الإنترنت أكثر من 2.5 مليون زائر واستمتعوا بابتكاراتOPPO.



تأسس نظامجوائز المواقع المفضلة FWA، في أيار 2000 في إنجلترا ، المملكة المتحدة، و على مدار الـ 22 عاماً الماضية ، ويختار FWA الموقع المثالي لهذا اليومFWA FOTD ، والموقع المثالي لهذا الشهرFOTM ، و الموقع المثالي لهذا العامFOTY، وهنالك جوائز يومية وشهرية وسنوية تكون بتصويت الجمهور عبر الإنترنت، لقد ألهمت هذه الجوائز المصممين من جميع أنحاء العالم في مجال التصميم الرقمي وتطوير المواقع الإلكترونية.