الثلاثاء 2025-07-22 03:08 م
 

أبناء المرحوم المهندس بسام الحموري ينعون ابن عمهم المهندس إبراهيم الحموري

إنّا لله وإنّا إليه راجعون
انا لله وانا اليه راجعون
 
الثلاثاء، 22-07-2025 02:23 م

الوكيل الإخباري-   بمزيد من الحزن والأسى، ينعى أبناء المرحوم المهندس بسام الحموري ابن عمهم المهندس إبراهيم خليل الحموري (أبو منجد) ، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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إنا لله وإنا إليه راجعون

 
 
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