أبناء المرحوم المهندس بسام الحموري ينعون ابن عمهم المهندس إبراهيم الحموري

الوكيل الإخباري- بمزيد من الحزن والأسى، ينعى أبناء المرحوم المهندس بسام الحموري ابن عمهم المهندس إبراهيم خليل الحموري (أبو منجد) ، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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