الحافظة لكتاب الله.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة المربية الفاضلة امنة حماد

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الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الحافظة لكتاب الله، المرحومة أمنه حماد. اضافة اعلان





ونعت لجنة وإدارة جمعية المحافظة على القرآن الكريم فرع عمان النسائي الثاني و مركز الرضوان القرآني ومركز الفيصلية القرآني بمزيد من الحزن والأسى، وفاة حماد، التي وافتها المنية يوم أمس الجمعة.



ونعى نشطاء مواقع التواصل الراحلة آمنة قائلين بأنها مربية فاضلة مستذكرين طيب خلقها وحسن اثرها .



سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يجعل الفردوس الأعلى مقاما لها.



كما نسأل الله أن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وأن يثبتهم في هذا الوقت العصيب.



"إنا لله وإنا إليه راجعون".



