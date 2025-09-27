السبت 2025-09-27 12:15 م
 

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن السبت

السبت، 27-09-2025 09:38 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، صباح السبت، 76.30 دينارا لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 73.80 دينارا لجهة الشراء.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محالّ الصاغة 87.30 67.50 و51.50 دينارا على الترتيب.

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 532 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 608 دنانير.

