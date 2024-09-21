الأردن يشارك بأعمال الدورة العادية 68 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في أعمال الدورة العادية (68) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا بوفد ترأسه رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان.

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وقال طوقان، إن التعنت الإسرائيلي والتجاهل التام للقرارات الصادرة عن الجهات الأممية والتي دعت جميعها لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، يستوجب تكاتفاً دولياً لحماية القانون الدولي وضمان تطبيقه وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.



وأضاف يجب العمل الجاد على تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتحقيق حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.



وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة اليوم السبت، عرض الدكتور طوقان موجزاً عن الإنجازات التي تمثلت بالمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب واستخدامه في إنتاج النظائر الطبية المشعة المستخدمة في المجالات الطبية والصناعية، إضافةً إلى مشروع اليورانيوم الأردني، حيث تجري حالياً دراسات تمهيدية للجدوى الاقتصادية والتصميم الهندسي التفصيلي لمصنع اليورانيوم التجاري.



وأكد طوقان، سعي الأردن نحو تحقيق رؤيته الوطنية في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في ظل الإنجازات المتتالية التي تحققت نحو تطوير البرنامج النووي الأردني.



وأشار الى أن المركز الدولي لضوء السنكروترون للعلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق الأوسط (سيساميSESAME ) قد استمر في تشغيل خطوط الأشعة الخمسة التي تشمل خط مطيافية الأشعة السينية وخط الأشعة تحت الحمراء وخط علوم المواد وخط مطيافية الأشعة السينية الناعمة، بالإضافة إلى خط التصوير المقطعي، وما زال يساهم في إحداث نقلة نوعية في البحث العلمي المتقدم في المنطقة، حيث تم إجراء 330 مشروعاً بحثياً مخبرياً نتج عنها نشر 115 منشورا علميا دوليا في مجلات علمية عالمية مرموقة.



والتقى الوفد الأردني خلال أعمال الدورة مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي ونوابه، لبحث توسيع سبل التعاون بين هيئة الطاقة الذرية وبين الدوائر المعنية في الوكالة لدعم البرنامج النووي الأردني.



وأكد جروسي، دعم الوكالة للبرنامج النووي الأردني، معبرا عن إعجابه بما تم تحقيقه حتى الآن من تقدم في مختلف أوجه هذا البرنامج، وخاصة بمشروع المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب ومشروع السيسامي ومشروع اليورانيوم وبالأمور المتعلقة ببناء القدرات وتأهيل الموارد البشرية وتعزيز الإمكانيات البحثية والتعليمية والرقابية والتنظيمية.