الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفع معدل سعر بنزين أوكتان 95 و90، فيما انخفضت أسعار الديزل والكاز خلال الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي، مقارنةً مع أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، وذلك بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.





ووفقًا للنشرة، ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 من 679 دولارًا إلى 687 دولارًا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.

كما ارتفع سعر بنزين أوكتان 90 من 656 دولارًا إلى 660 دولارًا للطن، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.6%.



في المقابل، انخفض معدل سعر الديزل من 613 دولارًا إلى 603 دولارات للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.6%، كما انخفض سعر الكاز من 638 دولارًا إلى 634 دولارًا للطن، بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.



وانخفض أيضًا معدل سعر زيت الوقود من 394 دولارًا إلى 387 دولارًا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.6%.



أما معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب الحالي، فقد بلغ 498 دولارًا للطن، مقارنةً مع 553 دولارًا في شهر تموز الماضي، بنسبة انخفاض كبيرة بلغت 9.9%.



من جهة أخرى، استقر معدل سعر خام برنت عند 68 دولارًا للبرميل.