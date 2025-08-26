الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا

ووفقًا للنشرة، ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 من 679 دولارًا إلى 687 دولارًا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.
كما ارتفع سعر بنزين أوكتان 90 من 656 دولارًا إلى 660 دولارًا للطن، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.6%.
في المقابل، انخفض معدل سعر الديزل من 613 دولارًا إلى 603 دولارات للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.6%، كما انخفض سعر الكاز من 638 دولارًا إلى 634 دولارًا للطن، بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.
وانخفض أيضًا معدل سعر زيت الوقود من 394 دولارًا إلى 387 دولارًا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.6%.
أما معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب الحالي، فقد بلغ 498 دولارًا للطن، مقارنةً مع 553 دولارًا في شهر تموز الماضي، بنسبة انخفاض كبيرة بلغت 9.9%.
من جهة أخرى، استقر معدل سعر خام برنت عند 68 دولارًا للبرميل.
