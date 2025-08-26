الثلاثاء 2025-08-26 12:12 م
 

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل والكاز عالميا
تعبيرية
 
الثلاثاء، 26-08-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفع معدل سعر بنزين أوكتان 95 و90، فيما انخفضت أسعار الديزل والكاز خلال الأسبوع الثالث من شهر آب الحالي، مقارنةً مع أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، وذلك بحسب النشرة الأسبوعية الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان


ووفقًا للنشرة، ارتفع سعر بنزين أوكتان 95 من 679 دولارًا إلى 687 دولارًا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 1.2%.
كما ارتفع سعر بنزين أوكتان 90 من 656 دولارًا إلى 660 دولارًا للطن، بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 0.6%.

في المقابل، انخفض معدل سعر الديزل من 613 دولارًا إلى 603 دولارات للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.6%، كما انخفض سعر الكاز من 638 دولارًا إلى 634 دولارًا للطن، بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

وانخفض أيضًا معدل سعر زيت الوقود من 394 دولارًا إلى 387 دولارًا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 1.6%.

أما معدل سعر الغاز البترولي المسال لشهر آب الحالي، فقد بلغ 498 دولارًا للطن، مقارنةً مع 553 دولارًا في شهر تموز الماضي، بنسبة انخفاض كبيرة بلغت 9.9%.

من جهة أخرى، استقر معدل سعر خام برنت عند 68 دولارًا للبرميل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الامريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي

عربي ودولي ترامب للرئيس الكوري الجنوبي: "هذا قلمك.. هل ستأخذه معك؟"

مادبا

أخبار محلية إقرار موازنة محافظة مادبا للعام المقبل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في التشيك

وصول جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مركز المؤتمرات في سمرقند

أخبار محلية الملك يصل إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

عغغ

فن ومشاهير أصالة ستعود مُجددا إلى بيروت.. ما السبب؟

الطاقة: ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض الديزل والكاز عالميا

اقتصاد محلي الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين عالميا

قطاع غزة

فلسطين قطر تقدم مقترحات جديدة لـ “صفقة غزة”

مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

فلسطين وزارة التربية الفلسطينية: 18.489 طالبا استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة والضفة



 
 



الأكثر مشاهدة