بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس ، عند 62.00 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60.00 دينار لجهة الشراء.
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