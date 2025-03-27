الخميس 2025-03-27 10:27 م
 

بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

الليرة الذهبية
الليرة الذهبية
 
الخميس، 27-03-2025 10:22 م

الوكيل الإخباري-     بلغت  سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 434 دينارا ، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 496 دينارا اليوم الخميس وفق  النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

اضافة اعلان


 وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس ، عند 62.00 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 60.00 دينار لجهة الشراء.

 
gnews

أحدث الأخبار

الليرة الذهبية

اقتصاد محلي بعد ارتفاع اسعار الذهب .. تعرف على سعر الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

فلسطينيون يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

غزة

فلسطين مصر تشدد على ضرورة وقف دائم لإطلاق النار في غزة

غزة

فلسطين الاعلام العبري: مقترح جديد بشأن صفقة وقف إطلاق النار

ميتسوبيشي

أخبار الشركات ميتسوبيشي الأردن تعزز تواجدها بافتتاح معرضاً جديداً في شارع مكة، عمّان

ارشيفية

فلسطين 10 شهداء إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس

ارشيفية

أسواق ومال روسيا: ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى أكثر من 650 مليار دولار

غزة

فلسطين 7 شهداء بقصف للاحتلال على وسط مدينة غزة



 
 



الأكثر مشاهدة