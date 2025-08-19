كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.5 و59.9 و 45.6 دينارا على التوالي.
