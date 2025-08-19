الثلاثاء 2025-08-19 12:10 م
 

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الثلاثاء

الذهب
الذهب
 
الثلاثاء، 19-08-2025 10:48 ص

الوكيل الإخباري-   استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الثلاثاء، ليسجل سعر غرام الذهب عيار 21، 67.5 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 65.3 دينارا لجهة الشراء.

ووفقا للنقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 77.5 و59.9 و 45.6 دينارا على التوالي.

