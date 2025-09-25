نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور السبعة الأولى من 2025 بنسبة 8.5%، وارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.1%، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب التقرير الشهري بشأن التجارة الخارجية في الأردن، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 8.1% مقارنه بالفترة نفسها من 2024. وجاء هذا النمو متزامنا مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.4%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.7% خلال السبعة شهور الأولى من 2025 مقارنه بالفترة نفسها من 2024.