نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.
حاويات مستخدمة للاستيراد والتصدير في ميناء العقبة
 
الوكيل الإخباري-   ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور السبعة الأولى من 2025 بنسبة 8.5%، وارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 4.1%، وفقا لدائرة الإحصاءات العامة.

وبحسب التقرير الشهري بشأن التجارة الخارجية في الأردن، ارتفعت قيمة الصادرات الكلية بنسبة 8.1% مقارنه بالفترة نفسها من 2024. وجاء هذا النمو متزامنا مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.4%، وبالتالي فقد زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.7% خلال السبعة شهور الأولى من 2025 مقارنه بالفترة نفسها من 2024.


وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51% خلال السبعة شهور الأولى من 2025 مقارنة مع 50% للفترة ذاتها من 2024 بارتفاع مقدارة نقطة مئوية واحدة، وهي أعلى مستوى تغطية يسجله الاقتصاد الأردني، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تموز وحده إلى 55% مقارنة بنسبة 50% في الشهر نفسه من 2024 بارتفاع بلغ 5 نقاط مئوية.

 
 
