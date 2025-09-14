15.6 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 84 ملايين دينار

09:17 ص

الوكيل الإخباري- انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر آب الماضي إلى 84 مليون دينار، مقارنة بـ109 ملايين دينار خلال شهر تموز الماضي، وبنسبة 2.4% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.





وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 15.6 ألف شيك، منها 64.8% عادت لأسباب مالية، وبقيمة 54.6 مليون دينار، و35.2% عادت لأسباب تقنية، وبقيمة 29.6 مليون دينار.



وانخفض عدد الشيكات المتداولة في آب الماضي بنسبة 4.7%، ليصل إلى 525 ألف شيك، بقيمة تقارب 3.44 مليار دينار، مقارنة بـ551 ألف شيك في تموز الماضي، بقيمة بلغت 3.68 مليار دينار، ما يعكس انخفاضًا شهريًا بنحو 4.7% في العدد، و6.4% في القيمة.



وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.44 مليار دينار، بانخفاض نسبته 6.4% مقارنة بشهر تموز الماضي.



وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 26.71 مليار دينار.



يُشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.