الأحد 2025-09-14 10:45 ص
 

15.6 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 84 ملايين دينار

تعبيرية
تعبيرية
 
الأحد، 14-09-2025 09:17 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر آب الماضي إلى 84 مليون دينار، مقارنة بـ109 ملايين دينار خلال شهر تموز الماضي، وبنسبة 2.4% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.اضافة اعلان


وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 15.6 ألف شيك، منها 64.8% عادت لأسباب مالية، وبقيمة 54.6 مليون دينار، و35.2% عادت لأسباب تقنية، وبقيمة 29.6 مليون دينار.

وانخفض عدد الشيكات المتداولة في آب الماضي بنسبة 4.7%، ليصل إلى 525 ألف شيك، بقيمة تقارب 3.44 مليار دينار، مقارنة بـ551 ألف شيك في تموز الماضي، بقيمة بلغت 3.68 مليار دينار، ما يعكس انخفاضًا شهريًا بنحو 4.7% في العدد، و6.4% في القيمة.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.44 مليار دينار، بانخفاض نسبته 6.4% مقارنة بشهر تموز الماضي.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي 26.71 مليار دينار.

يُشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 مليون شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

3232

منوعات شاهد تمساح يثير الذعر على شاطئ بالإسكندرية

لالالا

فن ومشاهير قصة فيلم تألق فيه عمر الشريف ومنع من العرض 11 عاما

الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

فلسطين الجيش الإسرائيلي ينذر مدارس بحي تل الهوى بالإخلاء

اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

ل

فن ومشاهير جلطة ثانية وخضعت للتنفس الاصطناعي.. تفاصيل عن حالة حياة الفهد الصحية

56

منوعات مقارنة بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية

وفاء بني مصطفى

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

خ

منوعات حادثة مُرعبة.. كلاب مفترسة تهاجم امرأة على شرفة منزلها في أمريكا



 
 



الأكثر مشاهدة