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الأربعاء، 14-02-2024 11:49 ص

أخطاء شائعة يرتكبها الأزواج عند تحديد موعد الزفاف

استشيري أصدقاءك وتاكدي من قدرتهم على التواجد في حفل زفافك


الوكيل الإخباري - بعد قبول عرض الشريك للزواج، تبدأ رحلة التخطيط للزفاف، وأحد أهم القرارات التي يجب اتخاذها في هذه المرحلة هو اختيار موعد الحفل.

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يعد تحديد موعد الزفاف خطوة بالغة الأهمية خلال التخطيط للحدث الكبير، حيث يتطلب الأمر مراعاة عدد من الجوانب الهامة، لضمان يوم استثنائي وخالٍ من الأحداث غير السارة.


توضح خبيرة تنظيم الفعاليات سارة لندن بعض الأخطاء الشائعة التي يقع فيها العديد من الأزواج خلال التخطيط لزفافهم، إضافة إلى طرق تجنبها.

 

اختيار الموعد قبل الاستعانة بمنظم حفل الزفاف
إذا كنت تنوين تعيين منظم حفلات زفاف لتنظيم عرسك، فمن المفضل ترك هذا القرار له. منظمو حفلات الزفاف على دراية جيدة بأفضل الأوقات لإقامة حفل الزفاف. سيساعدك المنظم أيضًا على تحديد التاريخ والمكان، وفقًا لميزانيتك.


التحقق من توفر الموردين
إضافة إلى استشارة منظم الحفل، ينبغي التواصل مع الموردين، مثل محل الزهور أو متجر فساتين الأعراس المفضل عندك، لضمان توفر الخدمات التي لطالما حلمت بها في اليوم المختار. يساعد هذا على تجنب الإحباطات ويضمن نجاح الحفل.

 

اختيار موعد له معنى
من اللطيف أن يعكس تاريخ زواجك قصة الحب التي جمعتكما، مثل يوم اللقاء الأول أو الذكرى السنوية للعلاقة؛ وذلك لإضفاء لمسة رومانسية على الحدث.


التواريخ المميزة

اختاري موعدًا مميزًا. وتعتبر تواريخ الزفاف ذات الأرقام المتكررة، مثل 23/9/23 أو 24/2/24، من أكثر الأيام شيوعًا لعقد الزواج. فمعظم الأزواج يرغبون في الاحتفال بطريقة خاصة، والتواريخ التي تحتوي على نمط أو تسلسل تساعد الحضور على تذكر الحدث.

 

الطقس
يعد الطقس أحد أكبر العوامل التي تؤثر على مواعيد الزفاف. سواء كنت ستتزوجين محليًّا أو في وجهة بعيدة، يجب التأكد من طقس المنطقة لضمان تجربة أكثر راحة لجميع الحاضرين. ابتعدي عن العواصف الثلجية أو الأعاصير، وتجنبي مواسم الأمطار.


مراجعة الجدول الزمني للشريك
قبل تحديد موعد زفافك، اجلسي مع زوجك المستقبلي وحددي جميع عطلات نهاية الأسبوع المناسبة لكما. تأكدي من خلوها من أي التزامات عمل، أو تقاليد عائلية، أو خطط سفر قادمة.

 

فوشيا

 

 




 

 


 

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