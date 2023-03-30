أدعية صلاة التراويح مكتوبة

الوكيل الإخباري - يشهد الشهر الفضيل تقديم المسلمين صلاة التراويح الجماعية، حيث يحرصون على تلاوة القرآن الكريم والتعبد لله عز وجل بأفضل الطرق الممكنة، وبعد انتهاء هذه الصلاة الجماعية يُعتَد بالدعاء بأسلوب جماعي تناشُده جميع المصلين، ويدعون الله عز وجل بأن يقبل منهم الصيام والقيام ويعينهم على طاعته وينرهم في الدنيا والآخرة.

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صلاة التراويح من أبرز المظاهر الدينية في رمضان





وتعتبر صلاة التراويح من أبرز المظاهر الدينية في شهر رمضان الكريم، والتي يستحب قراءة جزء كامل من القرآن المجيد فيها، إضافةً إلى ذلك، تتضمن الصلاة دعاء معين يُردده المصلّين عند انتهائهم من صلاتهم.





أدعية صلاة التراويح من القرآن الكريم:

- “رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ”. [سورة البقرة، آية: 127.]

- “رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ”. [سورة البقرة، آية: 201.]

- “رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ”. [سورة البقرة، آية: 286.]

- “رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ”. [سورة آل عمران، آية: 8.]

- “رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ”. [سورة آل عمران، آية: 16.]

- “رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ”. [سورة آل عمران، آية: 53.]

- “رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ*رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ”. [سورة آل عمران، آية: 193-194.]

- “رَبَّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا وَإِن لَم تَغفِر لَنا وَتَرحَمنا لَنَكونَنَّ مِنَ الخاسِرينَ”. [سورة الأعراف، آية: 23.]

- “رَبَّنا لا تَجعَلنا مَعَ القَومِ الظّالِمينَ”. [سورة الأعراف، آية: 47.]

- “أَنتَ وَلِيُّنا فَاغفِر لَنا وَارحَمنا وَأَنتَ خَيرُ الغافِرينَ*وَاكتُب لَنا في هـذِهِ الدُّنيا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ”. [سورة الأعراف، آية: 155-156.]

- “رَبَّنا آتِنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً وَهَيِّئ لَنا مِن أَمرِنا رَشَدًا”. [سورة الكهف، آية: 10.]

أدعية صلاة التراويح 1444 مكتوبة:

- اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا.

- اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرّ.

- يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهمَّ أصلح لنا شأننا كلّه ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عينٍ ولا أقلّ من ذلك، اللهمَّ نسألك من الخير كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشرّ كلّه عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم”.

- اللهمَّ إنّا نسألك صحةً وإيماناً ونجاحاً ورحمةً وعافيةً ومغفرةً ورضواناً، اللهمَّ إنّا نسألك إيماناً لا يرتدّ ونعيماً لا ينفد وقرّة عينٍ لا تنقطع ومرافقة نبيّك محمدٍ صلّى الله عليه وسلّم في أعلى جنان الخلد.

- اللـهم اهـدِنا فيمَن هـديت وعافـِنا فيمـَن عافيت، وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقِـنا شـر ما قضيت إنك تقضي ولا يـُقضى عليك اٍنه لا يذل مَن واليت ولا يعـِـزُ من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغـفـُرك اللـهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك.

- اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا ومتـّعـنا اللهم بأسماعنا وأبصارِنا وقـواتـِنا ما أبقيتنا واجعـلهُ الوارثَ منـّا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصُرنا على من عادانا ولا تجعـل مصيبـتَـنا في ديننا ولا تجعـل الدنيا أكبرَ هـمِنا ولا مبلغَ علمِنا ولا اٍلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تُسلط عـلينا بذنوبـِنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.

- اللـهم أصلح لنا ديـنـَنا الذي هـو عـصمةُ أمرِنا وأصلح لنا دنيانا التي فـيها معـاشُنا وأصلح لنا آخرتـَنا التي اٍليها معادنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير واجعل الموتَ راحةً لنا من كلِ شر.

- اللهم إنا نسألـُـك فعـلَ الخيرات وتركَ المنكرات وحبَ المساكين وأن اغـفـر لنا وترحمنا وتتوب علينا واٍذا أردت بقـومٍ فـتنةً فـتوَفـنا غير مفتونين ونسألك حبَـك وحبَ مَن يُحـبـُـك وحب عـملٍ يقربنا اٍلى حـبـِك يا رب العـالمـين.

- اللهم اغـفـِر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النـــار اللـهم تـقبـل منـا اٍنك أنت السميع العليم وتُب علينا اٍنك أنت التواب الرحيم وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

- نستغـفـُرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اٍليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلّـغـُـنا به جنتَـك، ومن اليقين ما تُهـّون به عـلينا مصائبَ الدنيا.

- اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارنا، اللهم من كان فيهم حياً فزده طاعة ونعيماً وعافية، اللهم متعنا وأقر أعيننا ببر آبائنا وأمهاتنا، اللهم أطل أعمارهم وأحسن أعمالهم.

- اللهم ومن كان من والدينا ميتاً رهين قبره، اللهم فأنزل على قبره الضياء والنور، والفسحة والسرور، اللهم مد له في قبره مد بصره، اللهم اجمعنا ووالدينا على سرر متقابلين، في جنات النعيم، برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اجعلهم في رحمتك ورضوانك ومغفرتك ونعيمك، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران.

- اللهم أمد لنا في أعمارنا، وأحسن في أعمالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا.

- اللهم اغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما بقى، واجعل صيامنا مقبولاً وذنبنا مغفوراً، وسعينا مشكوراً.

- الله اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك.

سيدتي