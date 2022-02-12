أساسيات تجعل علاقتك بطفلك قوية وعميقة

الوكيل الإخباري - بين مهام رعاية طفلك والحفاظ على مستواه الأكاديمي والرياضي والأعمال المنزلية ووظيفتك وغيرها من المسؤوليات التي لا تنتهي، تبقى علاقتك بطفلك هي الهدف الأهم، وعلاقتك بطفلك لن تكون قوية لأنكِ تعدين وجباته أو تقومين بتوصيله إلى النادي أو المدرسة، فبناء علاقة قوية وعميقة مع طفلك تحتاج إلى أشياء أعمق بكثير من مجرد الرعاية، وفي ما يلي الأساسيات التي تساعدك على بناء علاقة قوية وعميقة مع طفلك، علاقة تدوم في المستقبل وتجعلكِ الأقرب لقلبه وعقله.





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1- الحفاظ على الصحة النفسية لطفلك

أثبتت الدراسات أن الأطفال والمراهقين الذين يتمتعون بروابط أسرية دافئة وقوية، يتمتعون بصحة عقلية وجسدية جيدة، ويكونون أقل عرضة للإصابة بالكثير من الأمراض حتى بلوغهم عمر الستين، لذلك من المهم أن تهيئي لطفلك بيئة أسرية هادئة وآمنة ودافئة، تشجعه على التواصل معكِ، وتسمح له بالتعبير عن أفكاره ومشاعره دون خوف.

2- وضع قواعد أخلاقية وقوانين للأسرة

الطفل المهذب الصالح يجب أن ينشأ على احترام قوانين الأسرة، والالتزام بالضوابط الأخلاقية التي يتعلمها عن طريق أسرته، لذلك ضعي قواعد أخلاقية وقوانين للأسرة، وتأكدي أنه بالرغم من صعوبة تنفيذها، سوف تكون خطوة مهمة لعلاقة قوية وعميقة مع طفلك، لأنه سيقدر هذه القواعد والقوانين عندما ينضج.

3- القدوة الحسنة

الطفل يتعلم بالمحاكاة، لذلك يجب أن تكوني قدوة حسنة لطفلك، يتعلم منكِ الآداب والأخلاقيات وأساليب التعامل الصحية، وعبر محاكاة أسلوبك، سوف ينشأ طفلك إنساناً سوياً وصالحاً، يحمل لكِ الامتنان على ما تعلمه منكِ.

نواعم

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