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الأحد، 03-10-2021 08:54 م

أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف الراء ومعانيها

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الوكيل الإخباري - أسماء أولاد مميزة، تسمية الأبناء الذكور لحظة جميلة يسعد بها الأبوين، وخصوصاً اللذان طال إنتظارهما لقدوم الطفل الصبي، لأن السعادة تكون مضاعفة لديهم، ولذلك يهتميان كثيراً بإنتقاء اسم يليق بمولودهما الذكر.

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أسماء أولاد مميزة
من أسماء أولاد مميزة تنتهي بحرف الراء ما يلي:


ماهر : الشخص الذي يتقن الشيء وبارع فيه.
نادر : دليل على المثالية لأنه يفيد الندرة.
زاهر: مشرق وبراق.
الزبير : يعني الحكمة ويقال على الإنسان الحكيم.
شاهر: الشهرة والنجومية.
منذر: الشخص الذي ينبه الآخرين وقد تعني تهديد أيضاً.
ساهر: من لا ينام ويظل مستيقظا طوا الليل.
طاهر: الفتى الكريم العفيف حسن السمعة.
ظافر: مشتق من الفعل العربي “يفر” أي النصر والنصر.
شكر: الحمد والثناء على النعم.
إيثار: الفتى الذي يضحّي بنفسه من أجل الآخرين.
آشور : الشخص الودود الإجتماعي.
عبد الستار: صفة من صفات الله واسم من أسمائه عز وجل وهي الستر.
عبد الخبير: اسم من أسماء الله الحسنى ، ويقصد به صفة الخبرة والمعرفة التي ينسب جوهرها إلى الله عز وجل.
سنمار: القمر المشرق والمضيء.
أنور: الضوء الساطع والضياء.
باهر: الشخص الذي يلفت الآخرين بجماله.
منصور: من النصر وتحقيق الأهداف.
النمر : الشخص الشجاع.
المفكر: الشخص كثير التفكير المتأمل دائماً.
آسر : الشخص الساحر الذي يأسر من حوله بجماله وجاذبيته.
جدير شخص يستحق المكانة والمكانة الرفيعة التي يعيش فيها.
سامر: من السمر وهو حديث آخر الليل.
أمير : الحاكم بأمره على مجموعة من الناس.
أبشر: من الأخبار السارة التي ترضي القلب والعقل.
خاطر:  البال والفكر.

 

المصدر - هي 

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