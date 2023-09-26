أغرب حفل زفاف في بريطانيا.. كافة الحضور كانوا معصوبي الأعين لهذا السبب

الوكيل الاخباري- شارك عشرات الحضور في حفل زفاف وهم معصوبو الأعين، كما كان العريس ذاته معصوب العينين في ليلة زفافه، وذلك تضامناً مع العروس التي كانت قد فقدت بصرها قبل زواجها بسنوات، ولم تتمكن من رؤية حفل زفافها في ليلة العمر.



وتم تنظيم حفل الزفاف اللافت هذا في مدينة برمنغهام في بريطانيا، حيث فقدت العروس بصرها ورغم ذلك لم يمنعها من الوقوع في الحب ومن ثم الزواج، فيما بادر زوجها إلى عصب عينيه وإبقائهما معصوبتين طوال حفل الزفاف، وهو ما قام به الحضور أيضاً إكراماً للعروس التي لا تتمكن من رؤية ما يجري حولها.

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وبحسب تقرير نشرته جريدة (Metro) البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت"، فإن العروس تُدعى لوسي إدواردز، وتبلغ من العمر 27 عاماً، وبدأت تفقد بصرها وهي في سن الحادية عشرة بسبب مرض "السلس الصباغي" وهي حالة جلدية وراثية نادرة.



وعندما كانت إدواردز في مرحلة ما قبل المراهقة، بدأت تفقد البصر في عينها اليمنى، لكنها تدهورت بسرعة في سن السابعة عشرة.



والتقت لوسي بشريكها ويُدعى أولي كيف في عام 2015 قبل أن تفقد بصرها تماماً، وتمت خطوبة الزوجين في يونيو 2018.



وقالت لوسي التي تعمل منشئة محتوى ومذيعة، في مدينة برمنغهام: "لقد شاهدته عندما التقينا لأول مرة". وأضافت: "ولكن كان هناك دائماً هذا الاحتمال الذي يلوح في الأفق بأنني سأفقد بصري يوماً ما".