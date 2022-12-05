أمام المنزل.. فيديو يوثق لحظة هجوم ذئب بري على طفلة في أمريكا

الوكيل الإخباري - لقطة مخيفة سجلتها كاميرا مراقبة لمنزل عائلة إلياهو في لوس أنجلوس، بعد أن تعرضت طفلتهم الصغيرة لهجوم ذئب بري على "مدخل المنزل".

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وأظهر الفيديو المروع لحظة نزول الأب من سيارة العائلة لجلب بعض الأغراض، بينما وقفت الطفلة البالغة عامين أمام المنزل، قبل أن يهجم عليها ذئب بري من نوع "القيوط".



وعندما سمع الأب صراخ طفلته، هرع إليها، بينما كان الذئب يسحبها من ملابسها بأسنانه، ليجذب الأب ابنته وينقذها من الذئب الذي فر بعيدا.







سكاي نيوز

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