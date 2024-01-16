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الثلاثاء، 16-01-2024 10:28 ص

استخدموا تطبيق 'أوميجا برو'.. ضبط أخطر عصابة لسرقة الأموال في مصر

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل القبض على أخطر تشكيل عصابي لسرقة أموال المواطنين المصريين عبر الإنترنت بدعوى توظيفها في التجارة الإلكترونية.

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وكشفت الوزارة المصرية أنه تم ضبط 5 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي تمثل في تلقيهم مبالغ مالية كبيرة من المواطنين المصريين بزعم توظيفها لهم بالتجارة الإلكترونية، مستخدمين في نشاطهم الإجرامي تطبيقاً إلكترونياً تحت مسمى "أوميجا برو ".

 

لبنان 24

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