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الأربعاء، 09-02-2022 11:25 ص

باحثون في بريطانيا يطورون روبوتاً على شكل حشرة يخفق بجناحيه

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الوكيل الإخباري - طور فريق من الباحثين في بريطانيا، أخيراً، روبوتاً على شكل حشرة يعمل بمحرك كهروميكانيكي بدون الحاجة للاعتماد على المحركات والتروس التقليدية.

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ويمهد هذا الابتكار الجديد، الذي طوره فريق بحثي بجامعة بريستول البريطانية، وأوردته الدورية العلمية «ساينس روبوتيكس» الطريق أمام تطوير روبوتات أصغر وأخف وزناً وأكثر فعالية للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ ومراقبة البيئة والتحليق في البيئات الخطيرة.


ويعمل الروبوت الجديد بمنظومة للحركة تحمل اسم «لازا» وتعتمد على نظام عضلي اصطناعي يقوم بحركة خفقان الأجنحة، واستوحيت فكرته من النحل وغيره من الحشرات الطائرة.


ويرى الباحثون أن الروبوتات الطائرة ذاتية الحركة يمكنها أن تشارك في كثير من المهام البيئية الضرورية في المستقبل. 

 

البيان 

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