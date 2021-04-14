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الأربعاء، 14-04-2021 01:48 م

اعثر على الثعبان القاتل بين الأشجار.. صورة تثير حيرة رواد مواقع التواصل

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الوكيل الاخباري - انتشرت صورة محيرة لثعبان قاتل، يختبئ بشكل احترافي في غابة هادئة جميلة، مما يجعل رؤيته شبه مستحيلة، فهل يمكنك اكتشافه؟.

وأثارت الصورة المفاجئة للثعبان المموه، جنون مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook  لأنه يبدو غير مرئي تماما.

ومع ذلك، انظر في الصورة عن كثب قليلاً ويمكنك رؤية ثعبان مموه تمامًا متشابكًا مع شجرة وهو يطل على فريسته أدناه.

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تم نشر الصورة بواسطة صفحة Sunshine Coast Snake Catchers، وهي خدمة محترفة لصيد الثعابين تقع في كوينزلاند بأستراليا، بعد إطلاق صور لعدد من الزواحف في كالوندرا ويست الأسبوع الماضي.

علق عضو الفريق ستيوارت ماكنزي للمعجبين على Facebook في لعبة أسبوعية بعنوان Spot the Snake Sunday، قائلاً: "جلسة الأحد المفضلة في Sunshine Coast، اصطياد الثعبان"

 



"لقد قمنا بدفع الناس للجنون بهذه الأشياء مؤخرًا، لذا فإليك صورة جديدة أسهل بكثير، يجب عليك اكتشاف مكان الثعبان ونوعه".

يظهر الثعبان القاتل في أعلى يمين وسط الصورة متشابكا مع شجرة من نفس اللون، مما جعل الأمر مرعبا لمحبي المغامرة والمتنزهين في الغابات.

لكن حتى المشاهدين ذوي العيون النسر كافحوا لتخمين الأنواع الصحيحة، مع اقتراح أنواع عديدة بما في ذلك ثعبان أخضر شرقي وأفعى دايموند.

كشف السيد ماكنزي لاحقًا أن النوع عبارة عن ثعبان سجاد ساحلي، شائع في المنطقة.

 

 

 

 المصدر : صدى البلد


 




 

 


 

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