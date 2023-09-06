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الأربعاء، 06-09-2023 10:41 ص

اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

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الوكيل الإخباري - تعتبر القهوة جزءا لا يتجزأ من حياة الكثيرين من الناس، فهي بمثابة "طقسهم اليومي المقدس". لكن هل تعلم أن نوع القهوة التي يختارها المرء يمكن أن يكشف الكثير عن شخصيته؟

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وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن دراسة أجريت على محبي القهوة في المملكة المتحدة وجدت أنه يمكن معرفة شخصية الإنسان من خلال نوع القهوة، التي يحبها. 


وأوضحت أن الدراسة أجرتها سلسلة وجبات سريعة شهيرة في بريطانيا وشملت أكثر من ألفي شخص.

اعرف شخصيتك من نوع قهوتك

 

 - إذا كنت تحب القهوة المنكهة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان سعيد يحب التسلية.
- إذا كنت تحب القهوة المثلجة فشخصيتك تخبرنا أنك إنسان يحب الحياة وعاشق جيد.
- إذا كنت تحب الإسبريسو المزدوجة (double espresso) فأنت غالبا تحب السفر والقراءة.
- أما عشاق الإسبريسو فهم على الأغلب حاصلون على درجة علمية معينة.

- عشاق "الفلات وايت" يعتبرون صادقين وجديرين بالثقة، فيما يعد محبو "الموكا" أكثر جاذبية.
- إذا كنت من محبي "لاتيه" (Latte) فأنت تحب السعادة للناس.
- في حال كنت تحب "كابتشينو" فأنت راض عن الحياة.

 

سكاي نيوز

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