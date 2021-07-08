الخميس 08-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا في الأردن اليوم

الخصاونة: إنجاز الطريق الصحراوي أحدث فارقا إيجابياً في حركة وتنقل الأشخاص

وزير التربية : اجتماع لبحث نتائج امتحان الفيزياء غداً

القوات المسلحة تتسلم آليات عسكرية جديدة من نوع همر.. صور

السير تنوّه للمواطنين حول تدهور مركبة أمام الخارجية باتجاه المطار

السماح لمن هم فوق الـ 30 عاما بتلقي اللقاح دون موعد مسبق

الإفتاء توضح حول موعد ووجوب الإمساك عن قص الشعر والأظفار لمن يريد التضحية

الأمانة تطرح حزمة مشاريع استثمارية نهاية تموز

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

4971 منشأة أبرمت اتفاقيات تقسيط للمبالغ المستحقة عليها

الخميس، 08-07-2021 02:23 م

اكتشاف ثالث أكبر ألماسة في العالم في بوتسوانا

227344-77


الوكيل الإخباري - تم العثور على حجر ثمين يبلغ وزنه 1174 قيراطا في بوتسوانا


، ويعد هذا الحجر هو ثالث أكبر ماسة في العالم.

اضافة اعلان

تم اكتشاف الحجر في 12 يونيو/حزيران، وحصد المركز الثالث، على منصة أكبر أحجار الماس في العالم، كما تم أيضًا العثور على حجر استثنائي آخر قبل أيام قليلة في 1 يونيو/حزيران في البلد نفس ولكن من قبل شركة تعدين أخرى.

 

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة Luca ra، نسيم لاهري، على هذا الاكتشاف ووصفه بأنه "تاريخيا بالنسبة لنا ولبوتسوانا أيضًا".

ويعزز هذا الاكتشاف الأخير مكانة بوتسوانا كرائد عالمي في صناعة الأحجار الكريمة، بستة من أضخم أحجار الماس في العالم. 

 

وأشاد الرئيس موكويتسي ماسيسي بهذه "اللحظة الرائعة" وزيادة اكتشافات الماس في البلاد.

وفي 1 يونيو/حزيران تم العثور على ماسة يبلغ وزنها 1098 قيراطا مملوكة لشركة Debswana، المملوكة بشكل مشترك للحكومة وتاجر ألماس الجنوب إفريقي De Beers.

 

وتعد أكبر ماسة معروفة هي "كولينان"، التي يزيد وزنها عن 3100 قيراط، تم اكتشافها في جنوب إفريقيا عام 1905.







 

المصدر - العين الإخبارية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
طير

الصين : طائر أسود لا يهاجم إلا الرجال - فيديو

رؤية-شخص-مريض-بالسرطان-في-المنام-1

معجزة سيدة تركية تهزم السرطان 9 مرات - صورة

unnamed

ارتطام رأس سائحة أوكرانية بزورق سريع في شرم الشيخ - فيديو

unnamed-3

سيدة أمريكية تفوز بمليون دولار بعد تلقيها اللقاح ضد كورونا

dog2

كلب يثير الضجة بأسنان بشرية مستعارة - فيديو

زفتاف

أنهى حياة والدته في حفل زفافه .. دعوى قضائية تونسية ضد مصاب بكورونا

أخبار متعلقة
82-cow-jokes-puns

أصغر بقرة في العالم.. آلاف البنغلادشيين يتدفقون لرؤيتها - صور

قتل-الحصان

نفوق بيغ جايك أطول حصان في العالم عن عمر ناهز 20 عاماً - صورة

173-201739-coronavirus-around-world-longest-hit_700x400

زوجته أعدت مراسم دفنه 5 مرات في بريطانيا .. قصة أطول إصابة بكورونا في العالم

6033951413284660344cc9ef5b42960361171e44

موسوعة جينيس تسجل أكبر فارق طول بين زوجين - فيديو

4-38

حقائق عامة عن عالم النمل

Rafflesia-arnoldii1

أغرب 10 نباتات في العالم