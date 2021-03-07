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الأحد، 07-03-2021 03:11 م

الإمارات تدخل موسوعة غينيس بأكبر ميدالية رياضية في العالم

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الوكيل الاخباري - دخلت دولة الإمارات موسوعة غينيس للأرقام بأكبر ميدالية في العالم، حسب وكالة أنباء الإمارات.

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ويتجاوز وزن الميدالية 68.5 كيلو غرام، بمساحة 2.56 متر مربع، يبلغ طولها 160 سم، وعرض 160 سم، وبعمق 7.4 سنتمتر.


وصنعت الميدالية بمبادرة شخصية من الدكتور عبيد الكتبي من مواد متنوعة، منها معدن" الستنلي ستيل" المطلي بالذهب النقي، وزينت بنقش شعار الفرسان، مع شريط خارجي بطول 4 أمتار، وسميت الميدالية باسم "الفرسان".

 


وأكد عبيد الكتبي فخره بهذا الإنجاز، الذي تم تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.


وعن مبررات المبادرة قال: "إنها تركز على المساهمة في إبراز جهود المواطنة الإيجابية في المساهمة بتحقيق المنجزات التي تجسد التجربة الشخصية والإنسانية، وتوظيف المجهودات الفردية في رد الجميل للوطن باعتباره واجبا على الجميع، و تعبيراً عن الولاء للقيادة الحكيمة".


وتابع: "يعزز هذا الانجاز ثقافة المبادرات وفق المعايير الفنية والأسس، التي تعتمد في تقييم أي إنجاز وعمل من أجل الدخول في "غينيس للأرقام القياسية" على نحو يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات، وحجم الفرص المتاحة لأبناء الوطن في الإبداع والابتكار".

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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