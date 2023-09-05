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الثلاثاء، 05-09-2023 06:52 م

السعودية.. مقطع فيديو لقرد في الرياض يثير الذعر والجهات المختصة تصدر بيانا

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الوكيل الاخباري- انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قردا يتجول في حي السلي بالعاصمة السعودية الرياض، ما أثار الذعر بين النشطاء، حيث أن هذه القرود ليست موجودة في المنطقة عادة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية في منصة "إكس" مقطع الفيديو، حيث ظهر القرد وهو يتجول في حي السلي بالرياض ويحاول اللحاق بقطة وامساكها.

وتفاعل النشطاء مع المقطع، حيث استغرب الكثيرون بشدة تواجد القرد في منطقة الرياض، وقلل البعض من خطر ظهوره في العاصمة، فيما قلق البعض على مصير القطة التي كان يلاحقها القرد .

 

 




 

 


 

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