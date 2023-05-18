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الخميس، 18-05-2023 04:10 م

السعودية.. نجاح عملية فصل التوأمين 'حسانة وحسينة' - فيديو

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو من داخل غرفة عملية فصل التوأمين السياميين النيجيريين في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نجاح العملية.

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ونشرت قناة "الإخبارية" المحلية، مقطعا يوثق اللحظة الأخيرة لفصل التوأمين "حسانة" و"حسينة"، ابني عمر رايانو، والتي تمت بمشاركة 35 استشاريا وأخصائيا وكادرا تمريضيا وفنيا من تخصصات التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال وجراحة التجميل والعظام للأطفال وغيرها.


ويُمكن سماع صوت تصفيق الكادر الطبي، الذي بدأ عملية فصل التوأمين في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني في العاصمة الرياض، قبل عدة ساعات.

 

ولا تزال هناك عدة عمليات قد تصل إلى 5 ساعات بعد فصل التوأمين، بينما صرح الدكتور سعد المحرج أن حالة "حسانة وحسينة" مستقرة بعد فصلهما.


وكان التوأمان النيجيريان يشتركان في البطن والحوض والكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض، وفق ما صرّح به الدكتور الربيعة.

 

وقال الدكتور نزار الزغيبي إن عملية التخدير، وهي المرحلة الأولى، تمت للتوأمين كلا على حدة لتحضيرهما للعملية الجراحية، واستغرق التخدير قرابة ساعة، ووضع التوأمين مستقر.


 

 

ارم نيوز 

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