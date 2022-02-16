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الأربعاء، 16-02-2022 09:46 ص

الشرطة البريطانية تنقذ حياة سيدة اتصلت بها من كندا

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الوكيل الإخباري - اتصلت امرأة عن طريق الخطأ بشرطة دورهام البريطانية، معتقدة أنها كانت تطلب المساعدة من الشرطة في مدينة دورهام الكندية، التي تمكنت من إنقاذ حياتها.

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وقالت "سبوتنيك" إن سيدّة اتصلت في 13 فبراير بالشرطة عن طريق خدمة المحادثة على الانترنيت للإبلاغ عن وجود لص في منزلها في دورهام في كندا، وقالت "أنا بحاجة للمساعدة، إنه في المنزل".

 

لكن وعن طريق الخطأ كان من تحدثت إليهم السيدة أفراداً في شرطة مدينة تحمل نفس الاسم في شمال شرق بريطانيا، الذين أدركوا أنها قد أخطأت وسارعوا للاتصال بنظرائهم الكنديين وتمكنوا من اعتقال المشتبه به بعد أقل من 30 دقيقة.

وتعرض الرجل البالغ من العمر 35 عاماً وكان يحاول دخول المنزل بنية السرقة للصعق من قبل شرطة أونتاريو قبل أن يتم احتجازه.


وقالت شرطة دورهام في إنجلترا: "إذا تمكنا من المساعدة في إنقاذ شخص ما في خطر داهم، بغض النظر عن المكان الذي يعيش فيه، فسنبذل قصارى جهدنا لفعل ذلك".

 

البيان 

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