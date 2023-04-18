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الثلاثاء، 18-04-2023 03:29 م

ينتقمان من مضيفهما بترك الغاز والماء مفتوحين 25 يوما في الصين

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الوكيل الإخباري - ترك زوجان صينيان يقيمان في منزل مشترك بمنصة «إير بي إن بي» داخل كوريا الجنوبية الغاز مفتوحاً وحنفيات المياه جارية لمدة 25 يوماً انتقاماً من المضيف، بعد رفضه طلب إلغاء الحجز الذي قاموا به.

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وأهدرالزوجان اللذان لم يتم الكشف عن هويتهما، 120 طناً من المياه وتركا فاتورة مياه وكهرباء بقيمة 116 دولاراً وفاتورة غاز بقيمة حوالي 730 دولاراً، حسبما ذكرت، شبكة «نت إيز نيوز».


وكان الزوجان حجزا فيلا مستقلة في العاصمة سيؤول لـ25 يوماً ودفعا المبلغ كاملاً. وعندما أدركا لاحقاً أن المنزل في الضواحي الخارجية للعاصمة، قررا أنه غير مناسب وطلبا إلغاء الحجز، وهو ما رفضه المضيف الذي لم يتم الكشف عنه.


وبعد الدخول إلى الممتلكات، قرر الزوجان الانتقام منه عن طريق تشغيل جميع حنفيات المياه والأضواء والأجهزة الكهربائية والغاز.


بعد تسجيل خروج الزوجين، لم يلاحظ المضيف أي شيء غير عادي حتى اتصلت شركة الغاز للاستفسار عن الزيادة الكبيرة في استهلاك الغاز. بالإضافة إلى فواتير المياه والكهرباء والغاز، وقال المضيف: إن المشكلة راكمت عليه ديوناً تجاوزت 1570 دولاراً، مؤكداً أنه لم يتمكن من الوصول إلى الزوجين اللذين غادرا البلاد، واضطر لدفع الفواتير.

 

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