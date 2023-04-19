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الأربعاء، 19-04-2023 12:00 م

حالة من الذعر.. شاهد فرار أسدين من سيرك صيني أثناء العرض

لفلفلفلفل


الوكيل الإخباري - حالة من الرعب عاشها جمهور سيرك صيني بعد انقلاب أسدين مروضين على مدربيهما وتمكنهما من الفرار من القفص أثناء العرض الذي كان يحضره كبار وصغار.

وقع الحادث، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، في مدينة لويانغ في مقاطعة خنان شرق الصين، يوم السبت الماضي.

وأوضحت مقاطع فيديو لحظات قفز الناس من مقاعدهم في السيرك وتدافعهم بحثا عن ملجأ بعيدا عن الحيوانات المفترسة التي أفلتت من مروضيها.

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وتمكن أحد الأسدين من الفرار من السيرك إلى أحد الشوارع المحيطة.


وفي وقت لاحق، أكدت السلطات أنه جرى الإمساك بالأسدين خلال 15 دقيقة فقط، دون أن يتعرض أحد للأذى، فيما أمرت سلطات السيرك بوقف عروضه، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة والوقوف على ملابساتها.

 

 

 

 

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