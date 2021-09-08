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الأربعاء، 08-09-2021 03:53 م

العثور على جمجمة حوت 4 أمتار 1500 كلغ في جزر الكوريل

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الوكيل الإخباري - عثرت بعثة الجمعية الجغرافية الروسية في جزر الكوريل بالمحيط الهادئ على جمجمة لحوت العنبر بطول 4 أمتار ووزن نحو 1500 كيلوغرام.

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ويتم إعداد القطعة الأثرية الآن لإرسالها إلى متحف علم الحيوان بجامعة موسكو الحكومية حيث ستخضع لدراسة دقيقة.


وقال المشاركون في البعثة العلمية إنه ليس في روسيا حتى الآن متاحف تمتلك قطعا أثرية فريدة كهذه.

يذكر أن هذه البعثة الاستكشافية انطلقت في يوليو عام 2019 وذلك في إطار مشروع "الحصن الشرقي" العلمي الجغرافي. وكان يجب أن تستغرق البعثة  شهرين ، إلا أن انتشار وباء "كوفيد – 19" أجبر العلماء على إرجاء البعثة إلى عام 2021.

وقام العلماء جنبا إلى جنب مع المتطوعين بدراسة تفصيلية لجزيرتي (إيتوروب) و(أروب) في أرخبيل الكوريل بالمحيط الهادئ. وأسفرت جهودهم عن اكتشاف جمجمة عملاقة للحيوان البحري.

ستحتل هذه القطعة الأثرية مكان الصدارة في متحف علم الحيوان بجامعة موسكو الحكومية.

يذكر أن "الحصن الشرقي" هو مشروع مشترك للجمعية الجغرافية الروسية ومركز البعثات العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية.


 

 

المصدر - لبنان 24 

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