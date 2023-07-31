الإثنين 31-07-2023
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الإثنين، 31-07-2023 11:40 ص

الغابة الخرسانية في بريشتينا تتجمل برسوم الجرافيتي - صور

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الوكيل الإخباري - تحاول بريشتينا، المعروفة باسم عاصمة الخرسانة، تجميل صورتها الباهتة والرمادية من خلال رسومات نابضة بالحياة على الجدران والمباني، مما يساعد على تحويل الأماكن العامة إلى مناطق أكثر جاذبية وحيوية.

وشارك ما يزيد على 100 فنان من 28 دولة في الرسم على جدران بمساحة إجمالية 2000 متر مربع في الطريق (باء) في بريشتينا عاصمة كوسوفو ضمن مهرجان على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

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يفصل هذا الطريق بين مبان قديمة من العهد الشيوعي غربا وأخرى جرى بناؤها حديثا في الشرق، وجميعها تشترك في شح المساحات التي يمكن أن تخصص للاستخدام العام والكثير من الخرسانة.


وقال أجون جيليلي، منظم مهرجان (ميتنج أوف ستايلز كوسوفو) "لقاء الأنماط الفنية في كوسوفو"، "عندما ترى الخرسانة، فإنها تعطيك الانطباع بأن (المكان) لا يزال قيد الإنشاء... وعندما يرى الفنانون هذه المواقع، فإنهم يقولون...'هذا أفضل مكان للرسم'".

 

و شارك دانيال شارون، وهو فنان من لندن، مع شقيقه برسوم جرافيتي مستوحاة من فيلم (كريتشر فروم ذا بلاك لاجون)، وهو فيلم رعب بالأبيض والأسود يعود لخمسينات القرن الماضي.


وقال شارون "أعتقد أنه سيكون حقا أمرا إيجابيا (بصريا وسياحيا) إذا سمحوا بالمزيد من اللوحات الجدارية" في الأماكن العامة.

 


 



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