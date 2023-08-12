السبت 12-08-2023
الوكيل الاخباري

قرار صادر عن التربية بشأن دوام مدارس الأحد

البيانات الشخصية والملكية العقارية تحت القبة الاثنين المقبل

تعرف على أعلى درجة حرارة في الاردن اليوم - جدول

الدفاع المدني يستعد لمكافحة حرائق الغابات

رسالة من التربية بمناسبة إعلان موعد نتائج التوجيهي

ولي العهد يهنئ بيوم الشباب العالمي

التربية : سيتم إعلان نتائج التوجيهي في هذه الساعة - رابط

محاسنة تدعو لأخذ احتياطات السلامة العامة خلال الظروف الجوية السائدة

العلمية الملكية تبدأ بتنفيذ مشروع الكيمياء الخضراء

وزير الداخلية : هذا ما ضبطته الأجهزة الأمنية الاردنية داخل البطيخ !

السبت، 12-08-2023 03:21 م

المانيا .. طفل يعثر على عملة معدنية عمرها 1800 عام أثناء اللعب

image (3)


الوكيل الإخباري- عثر طفل يبلغ 9 أعوام على عملة معدنية رومانية عمرها 1800 عام أثناء اللعب بعد المدرسة في ولاية بريمن أصغر ولاية في ألمانيا، حسبما قالت إدارة الآثار في الولاية.

وكانت عملة "الدينار" الرومانية الفضية النادرة والتي ترجع إلى عصر الإمبراطور ماركوس اوريليوس، الذي كان يحكم في الفترة 161- 180 ميلادية، قد تم العثور عليها بالفعل الصيف الماضي وتم تقديمها للجمهور خلال مؤتمر صحفي مع الطفل "بيارن" الذي عثر عليها يوم الجمعة.

وقالت أوتا هالي عالمة الآثار بولاية بريمن: "نعلم أن هذه العملة المعدنية هي شيء مميز هنا في بريمن".

وأوضحت هالي إنه توجد قطعتان فقط من نفس النوع في بريمن، مشيرة إلى أن العملة تم العثور عليها في منطقة خارج حدود الإمبراطورية الرومانية.

وأعربت هالي عن اعتقادها أنه إما أن تكون هذه العملة المعدنية تم الحصول عليها عن طريق التجارة أو أنها كانت مملوكة لأحد المرتزقة الرومان أو كانت هدية تذكارية احتفظ بها أحد المسافرين.

اضافة اعلان

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كيف-تتخلص-من-الحشرات-الصغيرة-في-المطبخ

طريقتان بسيطتان للتخلص من الحشرات الصغيرة في المطبخ

A0Lj4

طريقة بسيطة لطرد البعوض المزعج ليلاً

20238121437164730Y

رصد عشرات البرشاويات في سماء الإمارات.. والذروة يوم الأحد

image (1)

في بث مباشر على "انستغرام" .. رجل يقتل زوجته في اوروبا

820226152613628511824

بلا مكيف .. حيل فعالة لتبريد المنزل

د

15 نصيحة لتجنب انفجار التكييف بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أخبار متعلقة
image

صقران يتسببان باحتراق حقل في ألمانيا

114837Image1

يسرق سيارة ويتفاجأ بطفل داخلها في أمريكا - فيديو