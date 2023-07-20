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الخميس، 20-07-2023 10:11 ص

صقران يتسببان باحتراق حقل في ألمانيا

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الوكيل الإخباري - سقط صقران من خط كهرباء في ألمانيا أثناء اشتعال النيران فيهما، ما أدى إلى اندلاع حريق في حقل، بحسب ما أفادت الشرطة الألمانية يوم الاثنين الماضي.

وكان الصقران يجلسان على خط كهرباء علوي في نيدركيرشن في ولاية راينلاند بالاتينات جنوب غربي البلاد، وبدآ يحترقان بعد ملامستهما عمود الكهرباء، وأشعلا النيران في الحقل، وفقاً للشرطة.

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واشتعلت النيران في الحقل الذي تبلغ مساحته 2.5 هكتار في غضون فترة زمنية قصيرة جداً يوم الاثنين، وتم استدعاء العديد من فرق الإطفاء من المنطقة المحيطة.

 

 الشروق 

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