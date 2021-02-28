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الأحد، 28-02-2021 11:21 ص

المتحف الوطني الصيني يعرض عينات من القمر

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الوكيل الاخباري - عرضت عينات من القمر جلبها مسبار"تشانغ آه-5" الصيني، أمام العامة في المتحف الوطني الصيني السبت، ويتم حفظ العينات، التي تتكون بشكل رئيسي من تربة سطح القمر، في وعاء مصنوع من الكريستال الاصطناعي.

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وصُمّم الوعاء على شكل "تسون"، وهو معدة صينية تقليدية من البرونز، يبلغ ارتفاعه 38.44 سم وعرضه 22.89 سم. ويمثل الارتفاع متوسط المسافة بين الأرض والقمر البالغ 384400 كيلومتر، حيث يشير العرض إلى 22.89 يوما استغرقتها مهمة المسبار القمري.

 


وبالإضافة إلى العينات، يضم المعرض أيضا حوالي 40 موضوعا متعلقا بالمسبار القمري، والعديد من الصور ومقاطع الفيديو. وبعد المعرض في بكين، ستبدأ العينات جولة في أنحاء البلاد.

 


وجلب المسبار "تشانغ آه-5"، الذي هبط على الأرض في 17 ديسمبر 2020، 1731 غراما من العينات من القمر، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

 


 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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