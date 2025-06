فيديو لدب يتسبب في إغلاق مطار باليابان وإلغاء رحلات

الوكيل الإخباري- شهد مطار ياماغاتا شمال اليابان حادثة غير مألوفة، بعد أن تسبب دب أسود في إغلاق المدرج مرتين، ما أدى إلى إلغاء 12 رحلة جوية وتأخير أربع أخرى، يوم الخميس.



ووفقاً لمسؤولين في المطار، شوهد الدب في ساعات الصباح يتجول على المدرج، ما دفع إدارة المطار إلى إغلاقه فوراً. وعلى الرغم من محاولات طرده باستخدام سيارة، عاد الدب للظهور مجدداً ظهرًا وهو يركض على المدرج، مما أدى إلى تعليق الحركة الجوية مرة أخرى.



وقال أكيرا ناغاي، مسؤول في المطار، لوكالة فرانس برس: "في ظل هذه الظروف، كان من المستحيل استقبال الطائرات."



وقد تم استدعاء صيادين لنصب فخ للإمساك بالحيوان، بينما فرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المطار لمنع الدب من الهرب.

Latest videos: pic.twitter.com/8L14kfQkjx Flights had to be delayed and cancelled at Japan's Yamagata Airport after a bear was seen running across the tarmac.Latest videos: https://t.co/S6tKObeAaA June 27, 2025