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الأربعاء، 23-06-2021 01:06 م

اتهمت بالاتجار بالبشر

المصرية حنين حسام فتاة 'التيك توك' توجه رسالة للسيسي قبل ساعات من القبض عليها! - فيديو

haneen


الوكيل الاخباري - نشرت حنين حسام فتاة "التيك توك" في مصر، فيديو تطلب فيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الحكم في قضيتها والتي اتهمت فيها بالاتجار بالبشر.

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وقالت الفتاة في الفيديو المتداول بعد الحكم عليها بـ10 سنوات سجن: "أنا أتدمرت بكل معنى الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون أنا هنزل فيديو أملي الأخير في ربنا والريس وأنا بطلب منك يا سيادة الريس إنك تعيد محاكمتي.. وبطلب منك إنك تنجد بنت من بناتك اتظلمت ومعملتش أي حاجة علشان يحصل فيها كده ولا علشان مستقبلها يضيع ولا علشان 10 سنين من حياتها يضيعوا، ولا علشان أمها يجيلها جلطة عليها ولا عملت أي حاجه علشان يحصل كل ده".

 


وبعد الفيديو بساعات ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الفتاة الثلاثاء، تنفيذا للحكم الصادر ضدها بقضية الاتجار بالبشر، بحسب محاميها حسين البقار.


وقال البقار في تصريحات لموقع "مصراوي"، إنه تم القبض على موكلته وسيتقدم بطلب لإعادة إجراءات محاكمة موكلته أمام الدائرة التي أصدرت الحكم، وإنها ستظل محبوسة طوال المحاكمة.


وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت الأحد الماضي، بمعاقبة حنين حسام بالسجن 10 سنوات غيابيا، وقضت بالسجن 6 سنوات حضوريًا على مودة الأدهم و 3 آخرين وغرامة 200 ألف جنيه لكل المتهمين في اتهامهم بالاتجار بالبشر.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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